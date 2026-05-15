Tradiciones
Los agricultores de Benavente celebran San Isidro Labrador
La Cámara Agraria de Bretó organiza un vino español por la festividad del patrón del campo
Los agricultores benaventanos han celebrado hoy la festividad de San Isidro Labrador participando en un oficio religioso en la iglesia de San Juan del Mercado, a la que sucedió la procesión de la imagen hasta las antiguas eras de la localidad, en el barrio del mismo nombre y dónde hoy se asienta el centro de salud Benavente-Norte y el Centro de Especialidades.
En este escenario tuvo lugar la ceremonia de bendición de los campos. Seguidamente, la comitiva procesional, que abría una pequeña charanga, retorno de nuevo a la iglesia parroquial, como se puede ver en la imagen sobre estas líneas. En el acto estuvieron presentes la alcaldesa, Beatriz Asensio, y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Salvador.
Por otra parte, en Bretó de la Ribera los agricultores y ganaderos celebraron la festividad de su patrón participando en un vino español organizado por la Cámara Agraria.
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