Los agricultores de Benavente celebran San Isidro Labrador

Los agricultores benaventanos han celebrado hoy la festividad de San Isidro Labrador participando en un oficio religioso en la iglesia de San Juan del Mercado, a la que sucedió la procesión de la imagen hasta las antiguas eras de la localidad, en el barrio del mismo nombre y dónde hoy se asienta el centro de salud Benavente-Norte y el Centro de Especialidades.

Misa por San Isidro Labrador en Benavente / A. B.

En este escenario tuvo lugar la ceremonia de bendición de los campos. Seguidamente, la comitiva procesional, que abría una pequeña charanga, retorno de nuevo a la iglesia parroquial, como se puede ver en la imagen sobre estas líneas. En el acto estuvieron presentes la alcaldesa, Beatriz Asensio, y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Salvador.

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