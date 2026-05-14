Toros por la mañana en las calles de Benavente: dos asociaciones justifican su programación matinal

Las asociaciones taurinas Charamandanga y La Reata han hecho público un comunicado a través del Ayuntamiento benaventano en el que justifican la programación de espectáculos taurinos en las calles de la ciudad por la mañana, subrayan que su principal objetivo es seguir trabajando por la mejora y el crecimiento de las fiestas, y aducen que todas sus propuestas se plantean “siempre desde el respeto a la tradición” y buscando “el mayor beneficio para la ciudad”.

Según sostienen, con estos cambios han tratado de apostar por una mayor calidad en el festejo, con la intención de “engrandecer aún más unas fiestas que forman parte de la identidad y la historia de Benavente”, situando así los actos taurinos dentro del marco general de las celebraciones locales.

Dicen que la celebración del festejo en horario de mañana se considera una oportunidad relevante para atraer a un mayor número de aficionados taurinos procedentes de distintos puntos de España, con el objetivo de incrementar la repercusión del evento a nivel nacional y proyectar el nombre de Benavente más allá de su entorno inmediato.

Impacto económico para el comercio y la hostelería

Mantienen igualmente que la iniciativa podría generar un impacto económico positivo para la ciudad, al estimar que el cambio de horario beneficiaría al comercio local, a la hostelería y, en general, al conjunto de la actividad económica durante los días de fiesta, al favorecer una mayor afluencia y permanencia de visitantes.

Charamandanga y La Reata aseguran reconocer que todo cambio conlleva incertidumbre y puede generar dudas en un primer momento, y admiten que la modificación del horario del festejo podría afectar inicialmente a algún establecimiento o comercio de la zona, por lo que formulan una petición expresa de disculpas de antemano en caso de que se produzcan perjuicios.

A pesar de esas posibles afecciones, las asociaciones taurinas solicitan al pueblo de Benavente su confianza y la oportunidad de llevar a cabo la iniciativa, con la idea de que, una vez finalizado el festejo en el nuevo horario, se puedan valorar de manera objetiva los resultados obtenidos y las consecuencias reales del cambio.

El comunicado recoge también el compromiso de asumir la responsabilidad correspondiente si el cambio de horario produjera consecuencias negativas, anunciando que, en ese caso, realizarán la “autocrítica” que proceda; al mismo tiempo, señalan que, si el resultado fuera positivo, lo atribuirían a los meses de trabajo, esfuerzo y dedicación de todas las personas implicadas en la organización.

Por último, Charamandanga y La Reata reiteran que seguirán trabajando con compromiso, “ilusión” y “responsabilidad” para que las fiestas de Benavente continúen creciendo y mantengan su condición de referente para vecinos, visitantes y aficionados taurinos, en línea con la trayectoria que ambas asociaciones aseguran haber seguido en los últimos años.