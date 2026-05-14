La primera factura del agua de Somacyl causa desconcierto en la comarca de Benavente

La primera factura del agua girada por Somacyl a los municipios de la Mancomunidad de la ETAP de Benavente y los Valles ha sembrado el desconcierto en los ayuntamientos. La semana pasada comenzaron a llegar los recibos de la empresa pública regional que ha sustituido a Acuaes en la gestión y suministro de agua y a los consistorios no les salen las cuentas.

Algunos ayuntamientos reportan subidas del precio que consideran desorbitadas (más de un 40% en algunos casos), señalan la ruptura de un coste único para todos cuyas desviaciones antes se corregían al finalizar el ejercicio, y, sobre todo, afirman desconocer de dónde salen los números de los costes fijos que se imputan a cada localidad.

Tras varias asambleas no exentas de polémica, el voto mayoritario de los ayuntamientos del Partido Popular terminó sacando adelante el nuevo convenio y la sustitución de Somacyl por Acuaes al frente de la gestión. El acuerdo fue presentado en el Ayuntamiento de Benavente por el consejero de Medio Ambiente, el presidente de Somacyl, el de la Diputación Provincial y la alcaldesa de Benavente y presidenta de la Mancomunidad.

Petición de asamblea urgente

Sin embargo, el texto del acuerdo, es desconocido para buena parte de los ayuntamientos, según han confirmado a este periódico. Tal es así que, tras la llegada de la primera factura, algunos de ellos, mayormente no del PP, han pedido el convenio y han solicitado la convocatoria urgente de una asamblea para poner en claro los criterios que está aplicando Somacyl a lo hora de calcular el monto que tiene que pagar cada municipio por los costes fijos, la amortizaciòn de deuda con Acuaes, el anticipo del pago de la deuda por parte de Somacyl quien la tenga y el precio del suministro. Este último, que figura bajo el epígrafe de variable en el que sería en teoría el convenio vigente (ver anexo sobre estas líneas), establece un precio de 0,1596 euros el metro cúbico de agua consumida.

Con Acuaes, la suma de todos los costes divididos por el metro cúbico de agua consumido en cada periodo daba como resultado el mismo precio para todos los ayuntamientos. Ahora, según señalan, cada precio es diferente.

Anexo del convenio, en teoría vigente, tras asumir Somacyl la gestión de la ETAP y del suministro de agua. / J. A. G.

La llegada de la primera factura, emitida el día 30 de abril con el consumo de los veinte días anteriores por cada población, y un histórico del año, ha llevado a los ayuntamientos a cruzar datos y hacer números. Según precisan, no salen las cuentas. Algunos incluso apuntan a que los cálculos de los consumos de agua imputados no se compadecen con la realidad y utilizan como ejemplo la comparativa con el mismo periodo de 2025.

Sea como fuere, hay ayuntamientos que han anunciado que no pagarán hasta que se clarifiquen todos los conceptos y otros que han reclamado una reunión urgente de la asamblea de concejales. Esta, sin embargo, podría no celebrarse hasta avanzado el mes de junio. Al parecer, la agenda de la alcaldesa de Benavente y presidenta de la Mancomunidad, no lo hacen posible, según han precisado varias fuentes.