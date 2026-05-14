Mer Fidalgo vuelve a exponer en Las Ventas

El arte zamorano volverá a "pisar" la plaza de toros más importante del mundo, Las Ventas, de la mano —y las pinceladas— de la pintora de Santa Cristina de la Polvorosa Mer Fidalgo.

"Flamenco y tauromaquia. Dos artes que laten con la misma pasión" es la exposición que llevará, ya por tercera vez, la pintura de Fidalgo al coso madrileño. Y en plena feria de San Isidro.

En esta ocasión, la zamorana participará en una exposición conjunta con los artistas madrileños "Conchulería" Consuelo Gamarro, experta en acuarela y acrílico, y el fotógrafo Javier Enrique Fernández, "una pieza clave ahora mismo en el mundo del flamenco".

El capote con el retrato de Rafael de Utrera. / Cedida.

Y es que la muestra pretende ser un diálogo entre pintura taurina, fotografía y pintura flamenca, que podrá verse desde el próximo 26 hasta el 31 de mayo en la sala "Antoñete" de Las Ventas. "Era la forma como de unir los dos mundos con los tres", explica Mer Fidalgo.

En el caso de la zamorana, la mayor parte de la obra que expondrá en esta muestra será de nueva creación, realizada "ex profeso" para la exposición.

Fidalgo pretende llevar siete cuadros y cuatro de sus ya famosos capotes de torero pintados a mano, pero que aún no ha expuesto.

Pintura de Cayetano Rivera con un capote de paseo. / Cedida.

Los cuadros, pintados al óleo, son de detalles, en formato grande y con fondo negro "para que resalte la figura". Entre los que la artista expondrá, hay algunos de toreros, como uno de un dieestro en luces y sombras al que la luz le da solamente en el capote de paseo. "Ese es muy llamativo". Se trata de Cayetano Rivera y está pintado copiando una fotografía que la propia Fidalgo le hizo en León: "entraba un golpe de luz en el capote y quedaba espectacular".

Otro torero que lo acompañará en la exposición es Damián Castaño visto desde arriba, además de un lance a la verónica de Isaac Fonseca que Mer Fidalgo ha hecho "diferente" ya que es la primera vez que ha empleado técnica mixta en una de sus pinturas, a la que ha añadido materiales; en este caso, tela de capote: "le he pegado una tira en medio que es tela de capote original para hacerlo diferente y luego, encima, he pintado al torero", explica sobre el proceso.

Damián Castaño visto desde arriba. / Cedida.

Además, está finalizando un momento de vestirse de Pepe Moral, "que va a ser simplemente un trozo de la taleguilla y la camisa y las manos, según se está vistiendo. También es fondo negro, taleguilla roja, como muy llamativo".

Otra de las pinturas representa una bailaora vestida con un macho de un traje de luces: "quería unir el flamenco y los toros en un solo cuadro y no se me ocurría nada más que vestirla con un macho", dice Fidalgo, porque pensó que tenía que pintar algo que tuviese que ver con el flamenco, "pero la típica bailaora con un capote en la mano lo vemos en todos lados y no me gustaba; a una bailaora toreando no le veía el sentido, porque para mí eso es como muy sagrado y, buscando unas fotos de los machos que yo he pintado, dije: el macho por sí solo tiene movimiento; vamos a vestirla con el macho".

Bailaora vestida con un macho del traje de luces. / Cedida.

En cuanto a los capotes, expondrá uno en el que se ve al cantaor Rafael de Utrera, otro con un toro de Dolores Aguirre, uno con la figura de Fernando Adrián y otro, con la de Morante de la Puebla, acabado esta misma semana. "Más nuevo, imposible".

Aunque la exposición finalizará el domingo 31 de mayo, el día anterior, sábado 30, van a hacer un "fin de fiesta" con una pequeña actuación de flamenco por la mañana.

"Volver a casa"

Para Mer Fidalgo, exponer su obra en Las Ventas es como "volver a casa" ya que ya había realizado allí dos muestras: la de su serie "El toreo a lápiz", en 2022, y una parte de sus capotes pintados, "los que tenía en aquel momento", en 2023. "Tiene algo especial. Exponer allí es algo diferente, tiene su propio duende o tiene algo", dice con ilusión la artista zamorana por volver a ver su obra en la plaza de toros madrileña.

Además, el sábado 30 de mayo, Mer Fidalgo impartirá en Las Ventas, por tercer año consecutivo, su taller infantil "Revoleras de colores"; este año, con la novedad de que se desarrollará en el ruedo de la plaza, donde pretende congregar a 150 niños que pinten sus propios capotes, en una actividad en la que estará acompañada nuevamente por el torero Javier Portal, que contará a los participantes un cuento sobre los valores del toreo.

Mer Fidalgo tomará así el relevo en la plaza de Las Ventas a la exposición "Toro Enmaromado. Historia sobre un rito popular", que se ha inaugurado esta misma semana, destinada al festejo benaventano.

"Está bien que de Zamora vayamos dos exposiciones, no todo el mundo lo puede decir", expresa con orgullo la pintora sobre el protagonismo zamorano en pleno San Isidro.