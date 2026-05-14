IU denuncia ante la Fiscalía la autorización verbal de un concejal de Benavente a un negocio para un evento musical

El coordinador local de Izquierda Unida de Benavente, Jesús Nieto Mayo, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Zamora en la que pone en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de una supuesta “autorización verbal” emitida por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Salvador, para un evento musical celebrado el 11 de abril en la Plaza Juan Carlos. Según el escrito de denuncia, el propio concejal reconoció esta autorización en una entrevista radiofónica, pese a que no consta ningún decreto de alcaldía que la respalde, única vía legal para permitir actuaciones en la vía pública.

El denunciante expone que, tras revisar los decretos municipales, no existe ninguna autorización por escrito para dicho evento, y que la Policía Local tampoco procedió a suspender la actuación ni dispone de constancia oficial de permiso alguno, lo que, a su juicio, constituiría un acto “arbitrario y contrario a derecho”. El escrito recuerda que el concejal titular de Seguridad Ciudadana es la autoridad competente para impartir órdenes directas a la Policía Local.

El documento presentado ante la Fiscalía también señala que el 13 de abril, durante otra actuación musical en la misma plaza —esta sí con autorización municipal mediante decreto—, la Policía Local negó a los vecinos el derecho a la medición de ruidos en sus domicilios pese a las denuncias por exceso de volumen. Según la denuncia, los agentes alegaron que “los actos estaban autorizados” y que “no procedía la realización de dicha prueba”. IU ha adjuntado denuncias vecinales de los días 29 y 30 de abril, así como otra relativa a un evento del 1 de agosto de 2024.

Suspensión automática

Nieto sostiene que la negativa policial a realizar mediciones acústicas contraviene el Decreto 2026/888 de Seguridad Ciudadana, que regula la suspensión automática de actividades cuando los niveles de ruido superan los límites establecidos. El escrito indica que, de haberse producido tales superaciones, la Policía Local tendría la obligación de detener la actividad musical.

La denuncia afirma igualmente que la actuación policial incumpliría la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por los servicios municipales de inspección relacionados con la medición y control de vibraciones y ruidos. El texto cita el artículo 8, que establece que, tras una denuncia, si los servicios técnicos municipales comprueban la ausencia de infracción, la tasa no se devenga ni para el denunciante ni para el denunciado en la primera denuncia, y que solo en la segunda y sucesivas se exigirá el pago a quien reincida en una denuncia injustificada. El denunciante sostiene que esta regulación contradice lo manifestado por el concejal en la entrevista radiofónica.

El escrito presentado ante la Fiscalía añade que la actuación musical del 11 de abril no figura en el programa oficial de las fiestas de la Veguilla 2026, lo que refuerza, según IU, la ausencia de autorización formal. Junto a la denuncia se aportan el programa oficial, la ordenanza fiscal citada, el decreto de autorización del evento del 13 de abril y las denuncias vecinales mencionadas. También se incluyen enlaces a las entrevistas radiofónicas del concejal y del propio coordinador de IU.

IU solicita finalmente que la Fiscalía admita el escrito y practique las actuaciones que estime convenientes en relación con los hechos expuestos y la documentación aportada.