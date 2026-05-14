La cuestación de la AECC en Benavente alcanza los 5.033,17 euros y crece un 23,23 % en un año

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Benavente ha hecho público el resultado de la tradicional cuestación celebrada el pasado 7 de mayo, en la que se han recaudado un total de 5.033,17 euros. Esta cantidad supone un incremento del 23,23 % respecto al año anterior, lo que refleja un aumento significativo de la participación económica en esta campaña anual desarrollada en Benavente y su Comarca.

Según la Asociación, este aumento de la recaudación se interpreta como una muestra del compromiso sostenido de la ciudadanía de Benavente y Comarca con la lucha contra el cáncer. La entidad subraya que la respuesta social se mantiene año tras año y que la cifra de 5.033,17 euros consolida la continuidad de esta iniciativa de captación de fondos mediante mesas y aportaciones directas en la jornada de cuestación.

La AECC de Benavente ha expresado su agradecimiento a la ciudadanía, a la que reconoce de forma explícita por haber demostrado “una solidaridad ejemplar” en esta edición de la cuestación. El comunicado incide en que la participación de vecinos y vecinas ha sido determinante para alcanzar la cifra total recaudada, manteniendo la dinámica de colaboración que caracteriza a esta campaña anual.

Apoyo educativo

En esta ocasión, la Asociación destaca de manera especial la colaboración del Colegio Virgen de la Vega, de Benavente, que ha reunido 1.107,28 euros dentro del total de la recaudación. Esta aportación procede de la implicación de la comunidad educativa del centro, que ha participado de forma conjunta en la acción solidaria, sumando esfuerzos de alumnado, profesorado y familias en la organización de actividades y aportaciones económicas.

La Asociación hace extensivo su reconocimiento a todas las personas voluntarias que han intervenido en la organización y desarrollo de la cuestación, y asegura que los fondos recaudados se destinarán íntegramente a impulsar la investigación oncológica y a mantener los servicios gratuitos de apoyo a pacientes y familiares que la entidad ofrece en Benavente y Comarca.

Servicios

Entre los servicios que la AECC presta de forma gratuita gracias a estas aportaciones se encuentra la atención psicológica, dirigida a pacientes oncológicos y a sus familiares, con el objetivo de acompañarles durante las distintas fases del proceso de la enfermedad. La entidad incluye también la atención social entre las prestaciones que se sostienen con la recaudación de la cuestación y la fisioterapia oncológica, que se ofrece a personas en tratamiento o en fase de recuperación.

La AECC señala igualmente la nutrición oncológica como una de las líneas de apoyo que se mantienen gracias a la recaudación, y también el acompañamiento a personas en situación de soledad no deseada, un recurso que se dirige a pacientes que carecen de red de apoyo suficiente o que atraviesan el proceso oncológico con escaso entorno cercano.

Finalmente, la AECC de Benavente menciona una amplia programación de talleres de ocio y de salud orientados al bienestar físico y emocional, que se financian igualmente con los fondos obtenidos en la cuestación.