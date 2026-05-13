IU Benavente critica a PP y Vox en el Ayuntamiento por ofrecer datos "parciales" de los gastos de mantenimientos de vehículos municipales

El Grupo Municipal de IU de Benavente se reafirma e insiste en solicitar que se informe a los benaventanos claramente de los gastos en vehículos de recogida de residuos y de limpieza vial con las cantidades exactas, transparentemente y sin eludir dato alguno. Además, y después de tres años, que desde la concejalía de Medio Ambiente se hagan públicos los datos de reciclado de vidrio, del servicio de recogida y gestión de textiles y ropa usada y del reciclaje del aceite doméstico usado de cocina en Benavente correspondientes a los últimos años 2023, 2024 y 2025.

Ante la publicación de los gastos en reparación y mantenimiento de vehículos de basura y barredoras, en respuesta a la petición del Grupo Municipal de Izquierda Unida, este grupo hace las siguientes consideraciones:

La información publicada "es parcial y adolece de falta de transparencia. En algunas anualidades las cantidades no coinciden con las informadas por la anterior Concejalía, con datos oficiales".

En algunas anualidades las cantidades no coinciden con las informadas por la anterior Concejalía, con datos oficiales". Persiste la falta de clarificación de la información solicitada.

Aún disgregando los gastos producidos por los vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos por una parte, y de los vehículos de limpieza vial o barredoras por otro, no se informa a los benaventanos de la cantidad anual total.

Resulta "chocante y gracioso" que para dar el dato del gasto de 54.544 euros en el año 2024 se tengan que remontar a los datos de cantidad “similar” en 2019 (50.703 euros). Y señala que "no son los que al anterior concejal de Medio Ambiente le fueron proporcionados y publicados".

Gastos en vehículos de basura y limpieza vial por años:

Datos del Equipo de Gobierno PSOE-IU (*) En 2017 habría que añadir 1.051€ de reparación del camión de baldeo.

┌───────────────────────────────────────-

│ Año │ Vehículos basura │ Barredoras │ Total │

├────────────────────────────────────────

│ 2016 │ — │ — │ 94.984,47 € │

│ 2017 │ 40.712 € │ 45.000,00 € │ 86.766,37 € │

│ 2018 │ 43.629,00 € │ 48.919,56 € │ 92.548,61 € │

│ 2019 │ 26.402,18 € │ 27.709,56 € │ 54.111,74 € │

│ 2020 │ 48.436,00 € │ 21.905,00 € │ 70.368,00 € │

│ 2021 │ 52.565,12 € │ 27.864,15 € │ 80.429,27 € │

│ 2022 │ 52.862,90 € │ 22.955,48 € │ 79.818,38 € │

Gastos publicados de 2019 a 2025 por el equipo de gobierno PP-VOX:

┌───────────────────────────────────────┐

│ Año │ Vehículos basura │ Barredoras │ Total │

├───────────────────────────────────── -─-- ┤

┤ │ 2019 │ 38.640,16 € │ 50.703,57 € │ 89.343,67 € │

│ 2020 │ 50.264,73 € │ 28.228,95 € │ 78.493,68 € │

│ 2021 │ 53.672,78 € │ 34.219,25 € │ 87.892,03 € │

│ 2022 │ 55.241,81 € │ 37.470,25 € │ 92.712,06 € │

│ 2023 │ 62.854,96 € │ 30.455,06 € │ 93.310,02 € │

│ 2024 │ 78.969,81 € │ 52.544,02 € │ 131.513,83 € │

│ 2025 │ 80.569,00 € │ ¿? │ ¿? │

└───────────────────────────────────-────┘

Señala IU Benavente que los gastos anuales no son coincidentes, y son bastante superiores a los dados y que "no se aportan los gastos en las barredoras correspondientes al año 2.025, ya vencido sobradamente".

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Y considera que es "incierto" que todos los concejales tienen acceso a los datos. Y para ello explica que "cuando en un Decreto se indica la ordenación de pago sobre propuestas de mandamientos y obligaciones reconocidas, únicamente se indica la cantidad total a abonar. La relación exhaustiva, no. Por lo que habría que solicitar la relación de facturas. Y, con lo diligente que es el equipo de gobierno en responder, igual se termina el mandato". Cuando afirma el equipo de Gobierno que "ahora la información es pública" se pregunta IU si "acaso antes no lo era y si se solicitaba insistentemente por parte del PP en la oposición información de la que también disponían". En este sentido, llega a calificar de "vagos redomados" a los populares respondiendo a que "el concejal de IU tiene que dedicarle tiempo y trabajar".