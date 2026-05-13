Fiestas reforma el Toril de Benavente y el PSOE exige el proyecto que ampara las obras

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado al Ayuntamiento de Benavente información completa sobre las obras que se están llevando a cabo en el denominado Toril Nuevo, situado en la calle de las Eras, después de comprobar en los últimos días el inicio y desarrollo de actuaciones en estas instalaciones municipales, cuya ejecución no había sido comunicada previamente en los órganos informativos del consistorio.

Según el Grupo Municipal Socialista, ninguna Comisión Informativa municipal ha recibido detalle alguno sobre estas intervenciones. La oposición desconoce el alcance real de las obras, su objeto, su coste económico y la cobertura técnica y administrativa que las respalda, motivo por el cual consideran necesario acceder a la documentación que permita verificar si cuentan con el debido conocimiento, supervisión y autorización de los técnicos municipales competentes.

La solicitud registrada por el GMS incluye la petición de copia digitalizada de la memoria valorada, del proyecto técnico o de cualquier documento técnico relativo a las obras que se están ejecutando en el Toril Nuevo, así como del presupuesto o importe total previsto de la actuación, incluyendo las partidas económicas y la posible contratación realizada para su ejecución.

"¿Hay Autorización?"

El PSOE reclama igualmente copia de los informes técnicos municipales del Área de Urbanismo o de cualquier departamento competente que aprueben, informen favorablemente o autoricen las obras, además de cualquier comunicación interna, informe, acta de visita, orden de ejecución, conformidad técnica o documento que acredite el conocimiento por parte de los técnicos municipales de la actuación que se encuentra en marcha.

La petición se completa con la solicitud de los documentos de dirección, supervisión o seguimiento técnico de la obra, en caso de existir, y con la exigencia de que, si alguno de los documentos o informaciones requeridas no se encuentra disponible, el Ayuntamiento comunique expresamente su inexistencia, con el fin de garantizar la transparencia y el adecuado ejercicio de la labor de fiscalización municipal.

Aspecto de las obras realizadas en el acceso al toril. / J. A. G.

Se da la circunstancia de que el Grupo Municipal Popular llegó a pedir la dimisión de las concejalas de Urbanismo y Fiestas del Gobierno de coalición PSOE-IU cuando se llevó a cabo la reforma de las instalaciones en 2022. El PP, entonces en la oposición, denunció que las obras realizadas estaban plagas de ilegalidades.

Las obras visibles desde el exterior de las instalaciones apuntan al picado del solado, que parece haber sido rebajado, y a la retirada de las puertas de acceso por la que entra el camión del Toro Enmaromado cada año para realizar el desenjaule. El hueco de la puerta ha sido apuntalado y las obras continúan.