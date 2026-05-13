Benavente busca la parcela premiada: 1.500 euros para quien acierte dónde “caga el manso” de La Reata

Vuelve a la programación festiva del Toro Enmaromado de Benavente la "Cagada del Manso", una iniciativa impulsada hace tres años por la Asociación Benéfico Taurina La Reata y que ha contado con buena acogida entre el público. Esta tercera edición se celebrará el próximo domingo 31 de mayo en la plaza de toros de la ciudad.

El juego repartirá un premio principal de 1.500 euros para la parcela ganadora, además de cuatro premios de 60 euros para las parcelas vecinas y otros regalos adicionales. Para participar será necesario realizar un donativo de 2,50 euros por parcela.

La dinámica del certamen consiste en dividir el recinto taurino en 2.500 parcelas cuadradas de aproximadamente 50 por 50 centímetros, formando una gran cuadrícula. Una vez preparado el espacio, se soltará un manso en el centro de la plaza y el animal caminará libremente, sin ser guiado ni controlado por ningún pastor.

El momento decisivo llegará cuando el manso defeque. La parcela en la que caiga la primera cagada será la premiada con los 1.500 euros. Además, las cuatro parcelas situadas a cinco casillas en diagonal de la ganadora recibirán un premio de 60 euros cada una.

A tener en cuenta

Las normas establecen que se considerará válida cualquier deposición realizada por el animal, independientemente de su tamaño, forma o textura, desde diarrea líquida hasta pequeñas heces o grandes boñigas. En caso de que el manso defeque varias veces durante el recorrido, únicamente contará la primera cagada.

Si el excremento cae sobre una línea divisoria o afecta a varias parcelas, el premio se repartirá a partes iguales entre todas ellas, sin tener en cuenta dónde haya quedado una mayor cantidad. También se contempla una “zona neutral” entre las parcelas y las vallas del recinto. Si la deposición cae en ese espacio, la prueba continuará hasta que el animal defeque dentro de una parcela válida.

Normas para el desarrollo del juego

La organización también ha fijado normas para garantizar el desarrollo del juego. Así, estará prohibido acceder al recinto a personas ajenas a la asociación, así como realizar gestos, gritos o sonidos para distraer o asustar al manso. Tampoco se permitirá atraer al animal con comida ni con cualquier otro reclamo.

En el caso de que el primer manso no defeque en un plazo de 20 minutos, se soltará un segundo animal para continuar la prueba. Si tampoco realiza ninguna deposición, el premio principal se decidirá mediante un sorteo entre todos los participantes.

La asociación ha informado además de que el propietario de la parcela premiada dispondrá hasta el 1 de julio para reclamar el premio en caso de no encontrarse presente durante el desarrollo del juego. Para ello deberá ponerse en contacto a través de la cuenta de Instagram de la asociación, “@la_reata_benaventana”. Si el boleto ganador no fuese reclamado antes de esa fecha, el dinero será donado a la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora.

Las bases también recogen que la Asociación Benéfico Taurina La Reata se reserva el derecho de modificar las normas o introducir cambios durante el desarrollo de la actividad si fuese necesario. Además, los miembros de la asociación no podrán participar en el sorteo.