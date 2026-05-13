Benavente aprueba el padrón del IBI de 2026 y fija el calendario de pago

El Ayuntamiento de Benavente ha aprobado el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al ejercicio 2026, según recoge una resolución de Alcaldía firmada el 8 de mayo y publicada su aprobación inicial.

El documento incluye los bienes de naturaleza urbana y rústica. El padrón de naturaleza urbana recoge más de 21.900 registros, con un importe total de 5.101.583,42 euros. En el caso de la rústica, el número de recibos supera los 800 y el importe asciende a 178.629,90 euros.

Periodo de pago

El Consistorio ha fijado el periodo de pago voluntario entre el 1 de septiembre y el 10 de noviembre de 2026. Durante esas fechas, los contribuyentes deberán abonar el impuesto por los cauces habilitados.

En los recibos del IBI urbano domiciliados con modalidad de pago aplazado, el abono se divide en dos cargos. El primero, del 50% de la cuota, se pasará al cobro el 15 de mayo de 2026. El segundo se cargará el 7 de octubre de 2026 e incluirá el importe pendiente, con una bonificación del 5% sobre la cuota total.

Para el resto de recibos domiciliados sin fraccionamiento, así como para todos los de rústica, el cargo se realizará el 7 de octubre de 2026 por el importe total.

El pago podrá realizarse en entidades bancarias como Banco Santander, Banco Sabadell, Unicaja Banco, BBVA y Caja Rural de Zamora. También estará disponible en oficinas de Correos, con la tasa correspondiente, y en la pasarela de pago online del Ayuntamiento, a través de su página web.

Una vez concluido el periodo voluntario, las deudas no abonadas pasarán a vía ejecutiva, con los recargos establecidos en la normativa tributaria.