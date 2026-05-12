"Estar en Las Ventas es poner en valor el toro con cuerda"

El presidente de la Federación Española de Toro con Cuerda, el benaventano Roberto Fernández, destaca la presencia del museo itinerante en la Plaza de Toros de Las Ventas como un paso clave para dar visibilidad al festejo popular en el principal escaparate taurino. Además, explica que el Congreso de Toros con Cuerda previsto para 2027 en Benavente supondrá un revulsivo económico para la ciudad.

La Plaza de Toros de las Ventas acogerá hasta el domingo el museo itinerante de la Federación Española del Toro con Cuerda y la exposición itinerante del Toro Enmaromado ‘Toro Enmaromado. Historia de un rito popular’, en la que colabora la Federación con el Ayuntamiento de Benavente. ¿Qué supone para la Federación estar en Las Ventas?

Para la Federación es un paso muy importante para dar visibilidad al festejo popular y tradicional. La exposición se podrá visitar en la Sala Antoñete de la primera plaza de toros a nivel mundial y se hace coincidir con la Feria de San Isidro. Se espera que pasen unas 17.000 personas durante esta semana por la exposición y es poner en valor a estos festejos, que no somos el "niño malo" de la cultura taurina. El toro de cuerda tiene muchos festejos locales que pertenecen a esta Federación y hay mucha afición taurina. Dar esa visibilidad al festejo del Toro Cuerda es muy importante para nosotros y para todas las localidades integradas en la Federación. También para las que no están integradas, porque es un modo de dar a conocer nuestros festejos.

¿Quedan muchas localidades que tienen toro de cuerda fuera de la Federación?

En la Federación estamos 23 localidades, lo que supone unas 18.500 personas que mueven las distintas asociaciones que la integran. Hay municipios que están interesados y algunos con dudas. Lo cierto es que nosotros tenemos un reglamento, unas directrices que todos los socios tenemos que cumplir para garantizar un funcionamiento correcto de la federación. Por ejemplo, para formar parte de la federación cada municipio que quiera integrarse tiene que hacerlo a través de una asociación y solo una. Lo fundamental para ello es que tengan una fiesta taurina con cuerda, soga, maroma … Después cada fiesta tiene sus características propias.

El museo itinerante comenzó hay hace más de una década a recorrer distintos puntos de la geografía nacional, pero ¿qué hace diferente esta parada en Las Ventas?

Va a haber dos espacios, uno propio del museo itinerante y el dedicado específicamente a la Fiesta del Toro Enmaromado de Benavente que parte de la iniciativa de la Concejalía de Fiestas de Benavente, pero que cuenta con el apoyo de la Federación que siempre colaboramos con la difusión de la fiesta de los toros con cuerda. Es verdad que el museo itinerante ya ha recorrido otras "plazas", pero en esta ocasión se presenta totalmente actualizado. La gente se va a sorprender con el paso que hemos dado.

¿Han incorporado nuevas tecnologías?

Sí. Va a haber unos paneles explicativos con toda la historia de cada localidad, con fotografías, con su QR que permitirá al visitante el acceso a la web de cada localidad. En el caso de Benavente se podrán ver los aparejos, las maromas, la argolla fundamentalmente, las peñas. Se ha adaptado el formato a las nuevas tecnologías. La presentación del museo itinerante en Las Ventas es totalmente nueva. Estrenamos formato.

Habla de esa apuesta por la difusión de la fiesta taurina, en un momento en el que sí se escuchan voces contrarias a todo lo que gira en torno a lo taurino. ¿Cómo llega al sector estas críticas? ¿Cómo las valora como presidente de la Federación?

Pues yo ahora mismo estas críticas las veo paradas. Es cierto que, por ejemplo, en Benavente se habla ahora mucho cuando llegan las Fiestas del Toro, pero igualmente pasa con las Fiestas del Júbilo de Medinaceli cuando llegan las fiestas. Pero el resto del año no se escucha nada al respecto. Creo que utilizan estas fiestas con más tradición, más repercusión social para tener también más repercusión mediática. Pero a los antitaurinos no les escuchamos hablar de esto más el resto del año.

No cree que la fiesta taurina está en peligro, por tanto.

Creo que hay que cuidarla bastante bien y saber por dónde tirar. Pero siempre protegiendo las tradiciones, la cultura y todo. Y saberlo fomentar al exterior. Que la gente vea que esto no es un maltrato ni una cosa parecida. Como si estuviéramos jugando con el animal, ni mucho menos. Siempre hay que respetar al animal y a todas las personas que participan en el festejo.

La Federación está inmersa ahora en los preparativos del Congreso de Toros con Cuerda de este año en Amposta, pero desde Benavente miramos ya al 2027.

Es cierto que yo soy de Benavente pero soy muy respetuoso con todas las localidades y ahora estamos mirando para el congreso de este año en Amposta. Esperamos que todo salga bien y que la gente disfrute de este congreso.

A Benavente vuelve el Congreso después de 13 años. ¿Qué supone un evento de estas características para la ciudad?

Es un gran atractivo social y económico. El último congreso que se celebró en La Rápita, en Tarragona, se ha valorado la asistencia de unas 30.000 personas durante el fin de semana, 30.000 visitantes y 3.000 personas acreditadas en el Congreso. La estimación que se ha hecho es que se han generado entre 600.000 y un millón de euros durante todo el fin de semana, directa e indirectamente. Yo estuve hablando con el alcalde de La Rápita cuando finalizó el congreso y la gente decía que quería otro en quince días.

Siendo muy respetuosos con Amposta, los preparativos ya han empezado para Benavente. ¿Qué pasos se van dando desde la federación?

La Asociación Benaventana del Toro Enmaromado va llevando a cabo iniciativas, pero desde la Federación en la clausura del Congreso de Amposta ya se puede decir la fecha del de 2027, que es el de Benavente. Vamos dando visibilidad al próximo congreso. Ahora la revista de la Federación, que va a salir dentro de un mes, lleva ya la foto de Benavente 2027 y se está trabajando ya con reuniones y acciones que se van a llevar a cabo.

Benavente lleva ya años trabajando para que la Fiesta del Toro sea declarada de Interés Turístico Nacional. ¿Cree que sería importante para otras fiestas de toros con cuerda?.

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Por supuesto. Yo he estado ayudando activamente en los trámites que se llevaron a cabo, pero ahora mismo es ya un asunto más político que otra cosa. No se entiende que aún no esté aprobado. Cumple con todos los requisitos que marcan para su declaración. El impacto económico y social que tuvo la Fiesta del Toro Enmaromado el año pasado no lo había tenido nunca, y eso es por el buen trabajo que se ha hecho desde el Ayuntamiento y es visibilidad para todos los municipios.