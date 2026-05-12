Tres detenidos por presunto tráfico de "speed" en Benavente

Mediante la Operación Hipona, la Guardia Civil ha detenido a tres personas relacionadas con el presunto tráfico de sulfato de metanfetamina, conocido como "speed". Dos de los acusados, desde Benavente y San Agustín del Pozo, se dedicaban presuntamente a la compra de esta sustancia en grandes cantidades para después venderla en pequeñas cantidades en las localidades zamoranas, con la colaboración de una tercera de Valladolid, que abastecía la red desde allí.

Sustancias incautadas en la Operación Hipona / Cedida

En el registro de las propiedades en ambas localidades, coordinada por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora y Valladolid, se incautaron 550 gramos de "speed", marihuana, básculas de precisión y otros útiles que estarían relacionados con el tráfico de sustancias.

Sustancias incautadas en la Operación Hipona / Cedida

El operativo, que ha desmantelado la red de tráfico, se coordinó tras varios meses de investigación, aprovechando uno de los viajes a Valladolid de los acusados, ambos vecinos de Benavente, el lunes 4 de mayo.

Los detenidos y las pruebas incautadas fueron puestos a disposición del Tribunal de Villalpando, que decretó el ingreso en prisión de dos de los investigados.