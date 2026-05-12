El Toro Enmaromado conquista Las Ventas en una exposición histórica para la fiesta de Benavente

La Fiesta del Toro Enmaromado de Benavente ha dado este martes un paso "histórico" en su proyección nacional con la inauguración de la exposición "Toro Enmaromado. Historia de un rito popular" en la Sala Antoñete de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid. La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 17 de mayo, ha arrancado con una acogida que ha superado todas las previsiones, rozando el millar de visitantes durante su primera jornada. Junto a ella la Federación Nacional del Toro con Cuerda muestra su Museo Itinerante en el que se dan a conocer festejos populares del ámbito nacional.

La presencia del festejo benaventano en la considerada plaza de toros más importante del mundo supone un escaparate inédito para una tradición profundamente arraigada en la ciudad y convertida desde hace siglos en una de sus grandes señas de identidad. El concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, destaca que “los esfuerzos han sido muy grandes” para conseguir que el Toro Enmaromado pudiera promocionarse en Madrid y subrayaba el valor cultural y económico de una celebración que moviliza cada año a miles de personas.

La Fiesta del Toro Enmaromado en Las Ventas. / E. P.

La exposición recorre la historia de una fiesta cuyos orígenes se remontan a los siglos XV y XVI, cuando ya existían referencias documentales de festejos taurinos en Benavente durante las celebraciones de San Juan y Nuestra Señora. Con el paso del tiempo, el Toro Enmaromado quedó ligado definitivamente al Corpus Christi hasta convertirse en uno de los ritos populares más reconocibles de Castilla y León.

Entre las piezas que más expectación están despertando en la muestra figura el toro naturalizado de la ganadería Samuel Flores, que corrió en Benavente, junto a la cabeza de un astado de Bañuelos. También pueden contemplarse la tradicional argolla, abundante documentación gráfica, fotografías históricas cedidas por los fotógrafos profesionales José Luis Peleas y Juanjo Vega, los pañuelos de las peñas y paneles explicativos dedicados al papel que desempeñan estas agrupaciones en la fiesta.

Representantes de las localidades de toros con cuerda presentes en la muestra. / E. P.

La muestra incorpora además una reproducción artesanal de la Virgen de la Vega realizada por José Ángel Llamas, símbolo de la devoción popular que acompaña a esta "celebración intergeneracional". Lorenzo defendía además la importancia de este festejo para el sector, convencido del interés que despierta esta modalidad entre los aficionados taurinos y el público general.

El desembarco del Toro Enmaromado en Las Ventas llega además después de que se modificara un apartado del reglamento de festejos de la Comunidad de Madrid que impedía promocionar este tipo de celebraciones en el recinto madrileño. Un cambio que abre la puerta a dar mayor visibilidad a una tradición que sigue viva generación tras generación, explica Lorenzo, y que Benavente reivindica ahora en el mayor escaparate taurino del país.

El concejal de Fiestas (izquierda) con el director general de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Martín. / E. P.

El presidente de la Federación Nacional de Toros con Cuerda, Roberto Fernández, ha valorado positivamente la primera jornada de la muestra que "ha generado gran expectación y que supone una difusión importante para la fiesta de Benavente y para la de otras 17 localidades que muestran aquí sus festejos". Recuerda Fernández que en la Federación hay once localidades que cuentan con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional para sus festejos de toros con cuerda.

La Fiesta del Toro Enmaromado en Las Ventas. / E. P.

Junto al concejal de Benavente han estado representantes de las asociaciones taurinas de esta Federación y también representantes municipales de algunas de las localidades, y el resto estarán presentes a lo largo de la semana.