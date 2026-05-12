Estos son los comercios que acuerdan el cierre varias tardes de las Fiestas del Toro en Benavente

La proximidad de las Fiestas del Toro Enmaromado ya empieza a notarse también en la actividad comercial de Benavente. Patronal y sindicatos han alcanzado un acuerdo para fijar varias tardes no laborables en distintos sectores económicos de la ciudad coincidiendo con la celebración de uno de los eventos más importantes del calendario festivo local.

El acuerdo fue adoptado tras la reunión mantenida el pasado 7 de mayo y establece diferentes medidas según el convenio colectivo de cada sector.

En el caso del Convenio Colectivo del Sector Comercio Alimentación, que engloba establecimientos como carnicerías, fruterías, pescaderías o pastelerías, se ha acordado como no laborable la tarde del martes 2 de junio.

Por su parte, el Convenio Colectivo del Sector Comercio Metal e Industria Metal —donde se incluyen talleres, ferreterías, tiendas de repuestos o joyerías— contempla el cierre durante las tardes del martes 2, jueves 4 y viernes 5 de junio.

El acuerdo recoge además que estas tardes podrán modificarse mediante pacto entre la empresa y la persona trabajadora, permitiendo así cierta flexibilidad en función de las necesidades de cada negocio.

Desde AZEBECO CEOE-CEPYME también se ha trasladado una recomendación al comercio en general para que los establecimientos cierren sus puertas durante las tardes del 2, 4 y 5 de junio. No obstante, en este caso no existe un acuerdo formal por convenio, por lo que la decisión final quedará en manos de cada comerciante.

La patronal señala que una parte importante del tejido comercial benaventano tiene previsto sumarse a estos cierres vespertinos, facilitando así la participación en las actividades festivas y adaptando la actividad económica al ambiente propio de los días grandes del Toro Enmaromado.

ado