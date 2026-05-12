Luz verde a las obras de ampliación de la Nave E para reforzar la actividad logística en Benavente

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benavente ha concedido la licencia urbanística para ejecutar las obras de ampliación de la Nave E del Centro de Transportes y Logística, una actuación promovida por Centro Benaventano de Transportes, S.A. destinada a reforzar la actividad de plataforma de intercambio de paquetería o cross docking.

La autorización municipal afecta al proyecto previsto en la parcela CT-2, situada en la calle Ermita de San Lázaro, entre las calles Panamá y Bolivia. La actuación prevista cuenta con visado del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora de fecha 31 de marzo de 2025 y documentación complementaria visada el 26 de enero de 2026.

Con este acuerdo, el proyecto da un nuevo paso administrativo después de que en octubre de 2025 el Centro Benaventano de Transportes sacara a licitación la actuación, justificando entonces la necesidad de ampliar las instalaciones por el crecimiento sostenido del volumen de trabajo y el incremento de clientes que demandaban nuevos espacios operativos.

La ampliación responde además a la reubicación de una plataforma logística de menor superficie situada actualmente en la nave A, lo que permitirá liberar espacio para la expansión de otra empresa colindante que requiere una mayor capacidad operativa.

La nueva construcción se levantará sobre un espacio disponible de la parcela CT-2, una zona que se ha utilizado como pista de prácticas y exámenes de tráfico. La actuación se integrará como ampliación de la actual Nave E, destinada a la actividad de intercambio rápido de mercancías sin almacenaje prolongado.

La licencia concedida por el Ayuntamiento queda condicionada al cumplimiento de distintas medidas de seguridad y protección del dominio público durante la ejecución de las obras, así como a la reposición de posibles daños en pavimentos, aceras o redes municipales. Además, cualquier ocupación de vía pública deberá solicitarse de forma independiente.

El acuerdo municipal también fija los plazos de ejecución de la actuación. Las obras deberán iniciarse entre uno y seis meses desde la notificación de la licencia y podrán prolongarse entre tres y treinta y seis meses. Asimismo, se establece un periodo máximo de interrupción de entre seis y doce meses por razones técnicas justificadas.