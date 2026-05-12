Distopía del Toro Enmaromado: Benavente se enfrenta al futuro del biogás

La plataforma Stop Biogás Comarca de Benavente ha difundido un cartel en el que se representa una escena de la tradicional Fiesta del Toro Enamorado de Benavente con un astado que porta una máscara de gas. En la ilustración, varias personas corren junto al animal por una plaza urbana, también con mascarillas, mientras al fondo se aprecian edificios históricos de la localidad, entre ellos la iglesia de Santa María del Azogue y la Torre del castillo fortaleza de los Condes-Duques de Pimentel.

En la parte superior del cartel figura el lema "Con biogás, ni Toro ni turismo de calidad", que relaciona la implantación de plantas de biometano con un posible impacto sobre la celebración y la afluencia turística. A la derecha de la imagen se incluye una pancarta con el texto «Fiesta del Toro Enmaromado de Benavente», que identifica de forma explícita el festejo taurino al que alude la escena.

El fondo de la ilustración muestra varias chimeneas industriales emitiendo columnas de humo oscuro sobre el perfil urbano de Benavente. Bajo la escena principal se lee la leyenda «Benavente, Zamora, Castilla y Léon», situando geográficamente la acción en la comarca y en la comunidad autónoma donde se proyecta la instalación de plantas de biometano.

Contaminación atmosférica y campaña de charlas

El diseño del cartel combina elementos festivos, como el encierro del toro por las calles, con referencias visuales a la contaminación atmosférica, a través de las chimeneas y el uso de mascarillas por parte de los personajes. La composición establece un contraste entre la imagen de una fiesta popular al aire libre y la presencia de infraestructuras industriales en las inmediaciones del casco urbano.

Según la información difundida por Stop Biogás Comarca de Benavente, la campaña se enmarca en sus acciones de oposición a la implantación de plantas de biometano en la zona. La plataforma utiliza esta pieza gráfica para asociar la posible llegada de estos proyectos con cambios en el entorno en el que se desarrollan las fiestas locales y en la percepción del municipio como destino turístico.

El cartel diseñado por Stop Biogás Comarca de Benavente, con el que se promoverán nuevas charlas en la ciudad tras las fiestas. / Stop Biogás Comarca de Benavente

Tras la celebración de las fiestas, Stop Biogás Comarca de Benavente tiene previsto organizar un ciclo de charlas informativas sobre los proyectos de biometano en la comarca, tres en el eje de la N-630 entre Castrogonzalo y Barcial del Barco, según ha confirmado el presidente de la plataforma, Pepe Cachón.

Para ello, la plataforma está estableciendo contactos con distintas asociaciones, como la de hostelería, y empresas locales, con el objetivo de programar encuentros y sesiones explicativas dirigidas a la población de la zona.