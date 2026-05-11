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La orquesta "América de Vigo" se suma a la oferta musical de las Fiestas del Toro en Benavente

&quot;América de Vigo&quot; estará en las Fiestas del Toro de Benavente.

"América de Vigo" estará en las Fiestas del Toro de Benavente. / .

Eva Ponte

La orquesta ‘América de Vigo’ participará en las próximas fiestas del Toro Enmaromado que tendrán lugar del 1 al 7 de junio en Benavente. Esta orquesta gallega llega a la ciudad con su gira del 50 aniversario para que los amantes del rock disfruten de los grandes éxitos del género dentro de la programación musical prevista. En esta ocasión no se dan a conocer ni el día ni la hora de su participación en los festejos.

‘América de Vigo’ se suma así a la oferta musical ya confirmada para la Semana Grande de las Fiestas del Toro de Benavente junto a ‘Sidecars’, ‘Delacueva’, ‘Lío Gordo’ y ‘Orquesta Marsella’. Desde la Concejalía de Fiestas se explica que "en los próximos días se continuarán conociendo más confirmaciones que permitan disfrutar a benaventanos y visitantes de una oferta musical amplia y para todos los públicos".

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