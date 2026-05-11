Una exposición en Benavente muestra cómo los jóvenes ven los Objetivos de Desarrollo Sostenible

“El aula en la calle y la calle en el aula. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de imágenes de la vida cotidiana” es el título de la exposición inaugurada este lunes en el Centro Cultural Soledad González, impulsada por la Universidad de Salamanca y que ha acercado a Benavente gracias a la colaboración de Cruz Roja. La iniciativa reúne fotografías y textos realizados por estudiantes universitarios dentro de un proyecto de innovación docente desarrollado desde el curso 2021-2022.

La exposición parte de una idea de acercar la universidad a la sociedad y convertir la vida cotidiana en un espacio de aprendizaje. Así lo explicó el docente de la Universidad de Salamanca José Manuel del Barrio, quien señaló que “la universidad tiene que estar en contacto permanente con la vida cotidiana de las personas, con la calle, y la calle tiene que entrar en las aulas”. El profesor subrayó además la importancia de que los proyectos universitarios “no queden en el ámbito universitario”, sino que puedan difundirse en distintos espacios sociales y culturales como ocurre ahora en Benavente.

Inauguración de la exposición "El aula en la calle y la calle en el aula" en Benavente. / E. P.

La muestra recoge imágenes tomadas por estudiantes en distintos escenarios vinculados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las instantáneas proceden mayoritariamente de Salamanca, aunque también incluyen fotografías de otras provincias, de entornos rurales e incluso de otros países, reflejo de la diversidad de procedencias del alumnado participante. Cada imagen va acompañada de un título y de un breve texto explicativo de menos de 50 palabras, en el que los alumnos debían relacionar la escena con un ODS y con la asignatura en la que trabajaban el proyecto.

Según explicó la docente Milagros García Gajate, las primeras preocupaciones de los jóvenes suelen centrarse en cuestiones medioambientales y en la gestión de residuos. Sin embargo, el desarrollo del trabajo les lleva a comprender que “todos los ODS están relacionados” y que cada decisión cotidiana tiene consecuencias en el avance hacia esos objetivos. Para el docente, uno de los grandes logros de la experiencia es que el alumnado “percibió efectivamente ese cambio” y tomó conciencia de que todas las personas tienen responsabilidad en la construcción de una sociedad más sostenible.

Inauguración de la exposición "El aula en la calle y la calle en el aula" en Benavente. / E. P.

La dimensión intergeneracional ocupa también un lugar destacado en la propuesta. Del Barrio incidió en la necesidad de conectar las aulas con la sociedad y compartir el trabajo realizado por los estudiantes con públicos diversos. “Lo importante es que se dé a conocer lo que hacen unos y otros, y que todos puedan enriquecerse de esa forma de compartir”, señaló durante la presentación. En Benavente, la exposición encuentra además un contexto especialmente propicio, ya que buena parte de las actividades programadas por Cruz Roja Benavente, que ha promovido la presencia de esta exposición en el espacio cultural, cuentan con participación de personas mayores.

Desde Cruz Roja Benavente, su presidenta local, Eve Centeno, destacó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible forman parte del trabajo cotidiano de la entidad y valoró positivamente el papel de los jóvenes en este ámbito. Explicó que las nuevas generaciones “orientan muchas cosas” desde las experiencias que ya conocen o han vivido, algo que facilita trasladar esos valores al conjunto de la población. También recordó que la organización integra los ODS en todas sus áreas de actuación.

Inauguración de la exposición "El aula en la calle y la calle en el aula" en Benavente. / E. P.

La inauguración contó igualmente con la presencia de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, quien puso el acento en la capacidad de la exposición para fomentar la participación y el pensamiento crítico entre los más jóvenes. La regidora defendió la importancia de mantener viva la curiosidad desde edades tempranas y consideró fundamental que niños y jóvenes puedan construir sus propias opiniones. En este sentido, animó al alumnado de la ciudad a visitar la muestra y descubrir cómo otros estudiantes han interpretado, a través de fotografías y textos, el significado de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La exposición convierte así escenas aparentemente cotidianas en herramientas de reflexión colectiva y abre un espacio de diálogo entre generaciones.