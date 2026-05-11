La Asociación San Crispín reconoce en Benavente el legado de Xesús Alonso Montero

La Asociación Cultural San Crispín de Benavente rindió homenaje este domingo a Xesús Alonso Montero, una de las figuras más relevantes de la intelectualidad gallega contemporánea, en un acto celebrado en la Casa de Cultura La Encomienda en el que se recordó su legado humano, literario y académico. El escritor y ensayista gallego, fallecido el pasado mes de febrero a los 97 años, recibió a título póstumo la Medalla de Oro y Brillantes de la asociación, la máxima distinción que concede el colectivo benaventano.

La insignia fue recogida por su hija, Sara Alonso Pimentel, profesora y catedrática del IES Castelao, quien asistió acompañada de su hermano Xesús Alonso, además de varias personalidades vinculadas al ámbito cultural gallego como Carmen Blanco Ramos, Patricia Arias Chachero y Olivia Rodríguez González.

El reconocimiento puso de manifiesto la estrecha relación que Alonso Montero mantenía con miembros de la Asociación Cultural San Crispín, de la que además era socio honorífico. Aunque su paso por Benavente fue breve, el intelectual gallego dejó una profunda huella tras su visita en diciembre de 2017, cuando ofreció una conferencia sobre Antonio Machado invitado por el colectivo cultural.

Sara Alonso (derecha) acompañada en la tribuna por la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio y el concejal José Manuel Salvador. / E. P.

Durante su intervención, Sara Alonso recordó precisamente esa vinculación con la ciudad y explicó que, pese a haber pasado “con muchísima frecuencia” por Benavente debido a su ubicación estratégica como “nudo fundamental en las comunicaciones del noroeste peninsular”, su padre solo se detuvo en una ocasión. Aquella conferencia celebrada el 18 de diciembre de 2017 en el Centro Cultural Soledad González fue, según destacó, el origen de una relación de afecto mutuo entre el escritor y la asociación benaventana.

La hija del homenajeado destacó además el paralelismo entre la trayectoria de San Crispín y la figura de su padre. “Los une la promoción de la cultura”, señaló, recordando que Alonso Montero “nunca entendió” la cultura “como un adorno, sino como una obligación moral”. También lo definió como un hombre comprometido “con los que sufren la historia, con los olvidados o relegados”, alguien que hizo siempre de “la palabra” su principal herramienta intelectual y social.

Nacido en Vigo en 1928, Xesús Alonso Montero fue catedrático de Lengua Gallega y Castellana, catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, ensayista, poeta y presidente de la Real Academia Galega. Su trayectoria estuvo marcada por la defensa constante de la lengua y la cultura gallegas, así como por una intensa actividad divulgativa y académica que lo convirtió en un referente cultural en Galicia durante décadas.

Momento de la entrega de la medalla. / E. P.

Durante el homenaje, en el que Sara Alonso estuvo acompañada por la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y el concejal José Manuel Salvador, también se repasó la dimensión más humana del escritor. Su hija evocó la vida familiar en Lugo, “presidida por las palabras”, en un ambiente donde la literatura, la música y el debate intelectual formaban parte de la vida cotidiana. “Fue un intelectual activo, vitalista y entusiasta”, recordó, subrayando además el carácter “contracorriente” que marcó su trayectoria desde joven.

Uno de los momentos más emotivos llegó al recordar los últimos años del escritor y la operación cardíaca a la que se sometió en 2020, cuando ya tenía 91 años. Aquella intervención le permitió continuar trabajando y dedicar tiempo a concluir un libro sobre Antonio Machado, uno de los autores fundamentales de su vida intelectual.

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El discurso concluyó entre aplausos y con un mensaje de agradecimiento a Benavente y a la Asociación Cultural San Crispín por mantener viva su memoria. “Así no lo dejamos marchar, lo leemos, lo recordamos y, como hoy aquí, lo homenajeamos”, expresó emocionada Sara Alonso Pimentel.