Los dos toros del cajón de Charamandanga, este año para la mañana del viernes del Toro en Benavente

La Asociación Taurina Charamandanga vuelve a tener un papel destacado dentro de la Semana Grande del Toro Enmaromado de Benavente con la suelta de dos toros del cajón, los conocidos como los "Toros de los Condes Duques" que este año está prevista para la mañana del viernes 5 de junio, una cita que llega con novedades en su organización y recorrido.

La asociación benaventana ha vuelto a apostar por la ganadería "de la casa" según explica su vicepresidente, Luis Domingo Hidalgo. Se trata de Taurovemar, confiando en ejemplares de procedencia Santa Coloma, un encaste muy valorado por los aficionados por su movilidad y comportamiento en la calle. “Es una ganadería de casa de nuestro amigo Germán y hay que apostar por lo de casa”, apuntaba Hidalgo, recordando además que los toros de ediciones anteriores han ofrecido buen resultado en la calle.

"Artillero", toro del cajón de Charamandanga. / Cedida

Este año la asociación taurina dona a Benavente dos cinqueños. El primero de los toros será “Artillero”, marcado con el número 19 y guarismo 2, con un peso de 500 kilos. Junto a él llegará “Garlito”, número 16 y también guarismo 2, que alcanzará los 540 kilos.

Luis Domingo Hidalgo subrayaba que “al echar cinqueños el dispositivo sanitario es diferente, tenemos que tener quirófano, anestesistas y todo lo que exige la normativa, y lo vamos a tener y costear entre las dos asociaciones (Charamandanga y La Reata que suelta también su toro del cajón, junto con el Ayuntamiento”.

La suelta de estos astados mantendrá su carácter popular, permitiendo a los recortadores ejecutar distintas suertes. Se habilitarán los primeros metros del recorrido con arena para mejorar la seguridad y el comportamiento del animal sobre el asfalto.

"Garlito", toro del cajón de Charamandanga. / Cedida

La principal modificación respecto a ediciones anteriores será el horario, ya que ambos ejemplares serán soltados en horario matinal a partir de las 11.00 horas y cada toro permanecerá aproximadamente 45 minutos en la calle.

El nuevo formato refuerza el carácter diurno de la programación, con la intención de que la suelta funcione como un motor de ambiente desde primeras horas de la mañana. La organización insiste en que la apuesta por el horario de 11:00 horas busca favorecer la participación progresiva del público, generar mayor actividad en las calles y prolongar la convivencia festiva a lo largo de toda la jornada, con especial incidencia en la hostelería y en los espacios de encuentro previos al mediodía.

Sobre el desarrollo del festejo, la organización ha optado por un ajuste del itinerario. La salida se adelantará desde San Antón Viejo, en su confluencia con Las Eras, para evitar el corte completo del recorrido durante varias horas y facilitar la movilidad en la zona. En palabras del propio vicepresidente, “hemos adelantado un poco la salida para no cortar todo el recorrido desde por la mañana, al final son tres horas de corte y hay que dar más libertad a los vehículos”.