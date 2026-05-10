Sevillanas y espontáneos al baile en el cierre de la Feria de Abril de Benavente

La Feria de Abril de Benavente bajará este domingo el telón de su tercera y última jornada con una tarde marcada por el ambiente festivo en la gran carpa instalada en la Plaza Mayor. Tras una mañana más tranquila, la participación ha ido reciendo con el paso de las horas hasta dejar imágenes de la gran carpa llena y del público entregado al baile.

La jornada arrancó a las 13.00 horas con la apertura aunque fue ya por la tarde cuando comenzó a notarse una mayor afluencia de vecinos y visitantes. A las 18.00 horas llegó la actuación musical de ‘Los Perus’, que animó el recinto con rumbas y sevillanas, calentando el ambiente para una de las citas más esperadas del día.

Feria de Abril en Benavente. / E. P.

Una hora después tomó el relevo la Academia de Baile de Encarna Dueñas, cuyos alumnos protagonizaron varias exhibiciones sobre el tablao instalado en la carpa. La actuación no se quedó solo sobre el escenario. El ambiente terminó trasladándose también a pie de calle, donde varias personas se animaron a bailar sevillanas, improvisando corros.

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Feria de Abril en Benavente- / E. P.

Durante toda la tarde, la Plaza Mayor mantuvo el movimiento entre música, palmas y encuentros de grupos de amigos y familias que aprovecharon la última jornada para despedir la feria. La programación está prevista que concluya a medianoche con el cierre de la gran carpa poniendo fin a tres días de ambiente andaluz en el centro de la ciudad.