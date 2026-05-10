La procesión de Santa Bárbara desafía a la lluvia en Arrabalde
La imagen mariana recorrió las calles portada por mujeres del pueblo en una celebración que mantiene viva una de las tradiciones más queridas del pueblo
Arrabalde ha vivido este domingo la jornada central de las fiestas de Santa Bárbara marcada por un tiempo inestable que, pese a la lluvia intermitente, permitió finalmente celebrar la esperada procesión de la imagen por las calles del pueblo. Vecinos, descendientes y visitantes aprovecharon la tregua que ofreció el cielo durante unas horas para acompañar a la santa en uno de los actos más simbólicos de estas celebraciones.
La lluvia condicionó parte del programa festivo y obligó a suspender la sesión vermú prevista tras la procesión. También antes de salir del templo cayeron varios chaparrones que hicieron temer que la imagen no pudiera salir este año. Sin embargo, el tiempo concedió un respiro justo en el momento más esperado y Santa Bárbara pudo recorrer las calles de Arrabalde arropada por fieles y devotos.
La procesión volvió a reflejar el apego del municipio a una tradición que se mantiene generación tras generación, adaptándose a los cambios demográficos y al paso del tiempo. Hijos y nietos del pueblo aprovechan estas fechas para regresar a Arrabalde y reencontrarse con unas fiestas que forman parte de su memoria colectiva.
Abriendo el desfile procesional marcharon la cruz de guía y los candelabros de plata, mientras las mujeres del pueblo portaban la imagen de Santa Bárbara. Junto a ella también participaron otras advocaciones marianas presentes en la iglesia parroquial como la de la Inmaculada Concepción, la Virgen del Rosario y la de Fátima, en un recorrido acompañado por muestras de respeto a una celebración profundamente arraigada entre los vecinos.
Aunque el verdadero patrón de Arrabalde es El Salvador, cuya imagen preside el retablo mayor del templo, Santa Bárbara ocupa un lugar especial en el sentimiento popular.
El programa festivo concluirá este lunes con la misa por los difuntos, un acto de recuerdo y homenaje con el que Arrabalde pondrá el cierre a unos festejos marcados este año por la incertidumbre meteorológica, pero también por la satisfacción de haber podido mantener viva su procesión más querida.
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