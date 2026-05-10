El gasto en reparación de camiones de basura supera los 80.000 euros en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente cifra en más de 41.900 euros el incremento del gasto anual destinado a mantenimiento y reparación de los vehículos de recogida de residuos urbanos y de limpieza viaria durante los últimos seis años, lo que supone un aumento acumulado superior al 108 % respecto a 2019. Incremento relacionado, según explica, "con la actual coyuntura económica, el encarecimiento de materiales y repuestos y el progresivo envejecimiento de la flota municipal". En 2025, cifra el gasto en 80.569,00 euros.

También ha habido un incremento de averías y gastos de mantenimiento en los vehículos de limpieza viaria, especialmente en los furgones y vehículos auxiliares destinados a los servicios diarios de limpieza y baldeo. El gasto en 2025 en esta materia lo sitúa en un total de 4.760,04 euros . "A ello se suma el desgaste acumulado de varios vehículos de la flota municipal, que requieren intervenciones mecánicas cada vez más complejas y frecuentes".

Los datos económicos reflejan una evolución claramente ascendente del coste de las reparaciones de los camiones de basura desde 2019 hasta 2025:

2019

38.640,16 €

—

2020

50.264,73 €

+11.624,57 €

2021

53.672,78 €

+3.408,05 €

2022

55.241,81 €

+1.569,03 €

2023

62.854,96 €

+7.613,15 €

2024

78.969,81 €

+16.114,85 €

2025

80.569,00 €

+1.599,19 €

Compra de un nuevo camión

De modo que el Ayuntamiento tiene prevista la adquisición de un nuevo camión de recogida de residuos con el objetivo de modernizar progresivamente la flota municipal, para mejorar la eficiencia del servicio y reducir los "elevados costes de mantenimiento que vienen soportándose en los últimos años".

La incorporación de este nuevo vehículo permitirá: mejorar la fiabilidad del servicio, reducir averías e incidencias, disminuir los costes de reparación, aumentar la seguridad de los trabajadores, según explica.

Información a la oposición

El Ayuntamiento explica que "todas las facturas correspondientes a los distintos gastos y reparaciones son publicadas en el Portal de Transparencia de la página web municipal y pueden ser consultadas por cualquier vecino que lo desee".

Del mismo modo, "toda la documentación económica y las relaciones de facturas son remitidas mensualmente a todos los concejales de la Corporación a través de los decretos de Alcaldía que se entregan periódicamente, garantizando así el pleno acceso a la información municipal".

Y hace hincapié en su "compromiso con la máxima transparencia en la gestión pública, facilitando el acceso a la información económica tanto a los representantes municipales como al conjunto de la ciudadanía". n

Los gastos de las barredoras y vehículos de limpieza vial del Ayuntamiento de Benavente entre los años 2019 y 2025 reflejan un importante incremento de los costes derivados de reparaciones mecánicas, mantenimiento y sustitución de componentes esenciales para el servicio de limpieza urbana, según la información facilitada desde la administración municipal.

El taller que ha realizado la mayor parte de las reparaciones se encuentra en la zona del CTLB en Benavente, concentrando numerosas actuaciones superiores a los 2.000 euros. Todos estos años se han llevado a cabo pagos por diferentes conceptos a más de 14 empresas. En 2024, se invirtió un total de 52.544,02 para el mantenimiento de estos vehículos.

En agosto del 2024 el Ayuntamiento sacó a licitación el Acuerdo Marco para la selección de talleres que realizaran el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos debido a que no dispone de medios personales y materiales. Dentro de las actuaciones que se han llevado a cabo existen varias reparaciones extraordinarias de elevado coste, entre ellas una actuación de 9.349,71 euros en el año 2024 para la reparación de una barredora, así como otras intervenciones superiores a los 5.000 euros en diferentes ejercicios. n