Benavente supera los 52.000 euros en mantenimiento de barredoras en un año

Los gastos de las barredoras y vehículos de limpieza vial del Ayuntamiento de Benavente entre los años 2019 y 2025 reflejan un importante incremento de los costes derivados de reparaciones mecánicas, mantenimiento y sustitución de componentes esenciales para el servicio de limpieza urbana, según la información facilitada desde la administración municipal.

El taller que ha realizado la mayor parte de las reparaciones se encuentra en la zona del CTLB en Benavente, concentrando numerosas actuaciones superiores a los 2.000 euros. Pero durante todos estos años se han llevado a cabo pagos por diferentes conceptos a más de 14 empresas.

En agosto del 2024 el Ayuntamiento de Benavente sacó a licitación el Acuerdo Marco para la selección de talleres que realizaran el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos debido a que no dispone de medios personales y materiales para llevar a cabo las mismas. Dentro de las actuaciones que se han llevado a cabo durante estos años, existen varias reparaciones extraordinarias de elevado coste, entre ellas una actuación de 9.349,71 euros en el año 2024 para la reparación de una barredora, así como otras intervenciones superiores a los 5.000 euros en diferentes ejercicios.

En cuanto a la evolución anual del gasto, los ejercicios con mayor impacto económico fueron los años 2019 y el 2024:

2024: 52.544,02 euros.

2019: 50.703,57 euros.

2022: 37.470,25 euros

2021: 34.219,25 euros.

2023: 30.455,06 euros.

2020: 28.228,95 euros.

El incremento de las reparaciones y del coste del mantenimiento evidencia el envejecimiento progresivo de parte de la flota de limpieza vial, así como el aumento del desgaste de las barredoras debido a los años de servicio, pero también al aumento de los costes de reparación "con motivo de la subida de precios que se viene sufriendo en el país", según punta el Ayuntamiento.

Los cepillos y consumibles representan el segundo mayor bloque de gasto estructural del servicio, al tratarse de elementos sometidos a un desgaste continuo y cuya reposición es periódica y necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la limpieza viaria.

Desde el área de Medio Ambiente se considera necesario continuar evaluando el estado de la maquinaria y estudiar futuras medidas de renovación progresiva de la flota con el objetivo de reducir en lo posible las averías y optimizar los costes de mantenimiento.

Entre los conceptos que más impacto económico han generado destacan:

Reparaciones mecánicas y averías hidráulicas.

Sustitución de cepillos y consumibles.

Cambio y reparación de neumáticos.

Mantenimiento correctivo y revisiones.

Servicios auxiliares como ITV, grúas y reparaciones eléctricas.

Las reparaciones más frecuentes corresponden a:

Averías mecánicas generales.

Reparaciones hidráulicas.

Sustitución de amortiguadores.

Reparaciones del sistema de limpieza.

Pérdidas de aceite hidráulico.

Mantenimiento de 2.000 horas.

Reparaciones integrales de barredoras MFH y Mathieu.

También existen gastos derivados de:

ITV de vehículos.

Servicios de grúa.

GPS y mantenimiento de localización.

Material auxiliar y conservación.

Reparaciones eléctricas.

Información a la oposición

El Ayuntamiento de Benavente explica que todos los años publica todas las facturas que ha pagado en la web municipal en el Portal de Transparencia y "así lo ha hecho durante los últimos años". Además la información de dichos pagos se pone a disposición de "todos los concejales de todos los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal, a través de los Decretos de Alcaldía". Señala el equipo de Gobierno que "esto permite, a todos los concejales del Ayuntamiento que estén interesados, conocer los costes que se han sufragado, pero también al resto de los ciudadanos".

Por ello en el Equipo de Gobierno "ha generado sorpresa el conocer las declaraciones del concejal de IU, Manuel Burón, en el sentido de pedir información de la que ya dispone, porque se le hace entrega digitalizada todos los meses, si bien tiene que dedicarle un poco de tiempo y lógicamente trabajar, para segregar de la misma los datos que considere necesarios. Igualmente resulta sorprendente que haya manifestado públicamente que no se le ha hecho entrega de la misma por parte del Concejal de Medio Ambiente, cuando ya obran en su poder, pues consta en los Decretos de Alcaldía que se le entregan".