Santa Cristina sorprende a su abad, Pablo Rubio, en una de las escenas más emotivas de su fiesta

Santa Cristina de la Polvorosa está inmerso en el día grande de sus Fiestas en honor al Bendito Cristo de la Vera Cruz. La organización de esta fiesta le atañe a la Cofradía del Santísimo Cristo fundada en 1833, que cuenta con unos más de 400 personas hermanadas, no solo de Santa Cristina, también de otras localidades.

Desde septiembre del pasado año y durante doce meses el abad es Pablo Rubio, quien un año antes fuera cabildero de la hermandad.

El día de vísperas es una de las jornadas más emotivas para el abad de esta cofradía, ya que vecinos, familiares y amigos le acompañan desde su domicilio hasta la iglesia para asistir juntos a la novena, en un recorrido cargado de simbolismo y tradición. Se trata de un momento muy esperado dentro de las celebraciones, en el que el pueblo arropa al abad y a su familia, reconociendo públicamente la responsabilidad y el compromiso que supone desempeñar este cargo.

Homenaje a Pablo Rubio, en Santa Cristina. / E. P.

Este año, además, el acto adquirió un significado aún más especial. Los componentes del ya desaparecido Grupo de Coros y Danzas del Cristo de la Vera Cruz, del que Pablo Rubio fue fundador, quisieron sorprenderle con un homenaje preparado durante semanas con gran discreción, ilusión y cariño. Para ello han interpretado varios temas primero a a la salida de la novena, en un ambiente profundamente emotivo, y posteriormente a las puertas de su casa, donde vecinos y asistentes no quisieron perderse este gesto de reconocimiento.

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Homenaje a Pablo Rubio, en Santa Cristina. / Cedida

Las canciones, interpretadas como muestra de agradecimiento por sus años de dedicación, emocionaron tanto al homenajeado como a quienes presenciaron el momento. Fue una manera sencilla pero muy sentida de poner en valor su entrega constante durante años, su implicación en las tradiciones del pueblo y el esfuerzo realizado para mantener vivas costumbres que forman parte de la identidad colectiva de varias generaciones.