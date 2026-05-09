Música en directo y animación en la carpa de la Feria de Abril de Benavente
Comienza la feria con el simbólico encendido de luces en la Plaza Mayor, con actuaciones musicales y bailes típicos de este evento
Benavente ha acogido esta noche el encendido de luces que de un modo simbólico ha dado comienzo a una nueva edición de la Feria de Abril, en la Plaza Mayor donde una gran carpa reúne las principales actuaciones de música en directo programadas para este evento por el que viene apostando el Ayuntamiento.
El tiempo inestable ha dejado algo deslucido el primer día, aunque no ha faltado la animación con la actuación de Aarón de Miguel y varios grupos que se han animado a bailar sevillanas. Para esta sábado será el turno de The Carlo’s y D’alma. Mientras que mañana domingo, el grupo Los Perús pondrá música al ambiente de la feria. También colaboran los alumnos de la Escuela de Baile de Mari Jose y los de Encarna Dueñas.
No faltan los atuendos típicos de esta celebración.
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