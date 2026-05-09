La lluvia da tregua al Cristo Torbero en Santa Cristina

Santa Cristina de la Polvorosa volvió a reencontrarse este viernes con una de sus celebraciones más arraigadas. Con la amenaza de lluvia presente durante buena parte de la jornada, vecinos y vecinas acompañaron al Bendito Cristo de la Vera Cruz en unos actos que, año tras año, mantienen vivo un importante legado de tradición y participación popular.

Procesión del Cristo de la Vera Cruz en Santa Cristina. / Eva Ponte

El día grande de las fiestas reunió de nuevo a decenas de personas en torno a una programación en la que la Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz continúa desempeñando un papel fundamental. Fundada en 1833, la hermandad cuenta actualmente con más de 400 personas hermanadas, no solo de Santa Cristina de la Polvorosa, sino también de otras localidades.

La imagen del Cristo en el inicio de la procesión. | E. P.

Tras la novena celebrada durante toda la semana y la misa solemne de la mañana, la tarde dejó uno de los momentos más esperados con el tradicional canto del ramo. Las mozas del pueblo desfilaron desde la casa del abad acompañadas por la comitiva de autoridades hasta la iglesia, donde tuvo lugar el rezo del rosario previo al canto. Ataviadas con trajes regionales, protagonizaron uno de los actos más simbólicos de la celebración. La emoción volvió a hacerse visible en algunas de ellas durante un momento especialmente significativo dentro de unas fiestas que han sabido conservar muchas de sus costumbres más reconocibles.

Las mujeres encargadas del canto del ramo y de acompañar ataviadas con trajes típicos la procesión del Bendito Cristo. | E. P.

Después salió el Cristo de la iglesia y fue recibido por los bailes y música tradicionales del grupo de San Pedro de Ceque, La Rueca. Y comenzó la procesión del Bendito Cristo por las calles de la localidad. Abría el recorrido la cruz, seguida del ramo, un armazón de madera perteneciente a la Cofradía del Santísimo Cristo decorado con roscas, telas bordadas, cintas de colores y flores.

La imagen del Cristo Torbero recorrió las calles acompañada por numerosos vecinos y visitantes. Como es tradición, diferentes personas se fueron turnando para portar la imagen tras realizar una aportación económica, manteniendo así una costumbre que continúa muy presente en la celebración.

Procesión del Cristo de la Vera Cruz en Santa Cristina. / Eva Ponte