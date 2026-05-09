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Investigadas dos personas por el robo de cuernos de ciervo y gamo en Zamora

El SEPRONA sorprendió a los sospechosos en las comarcas de Sayago y Benavente con una gran cantidad de astas sustraídas de fincas privadas

Investigadas dos personas por el robo de cuernos de ciervo y gamo en Zamora

Investigadas dos personas por el robo de cuernos de ciervo y gamo en Zamora / Cedida

Alejandro García Benito

La Guardia Civil de Zamora investiga a dos personas por el presunto robo de cuernos de ciervo y gamo en diferentes puntos de la provincia, concretamente en las comarcas de Sayago y Benavente. La actuación fue llevada a cabo por agentes del SEPRONA, que intensificaron la vigilancia durante los meses de primavera debido al aumento de este tipo de prácticas relacionadas con la caída natural de las cuernas de los ungulados silvestres.

Según informó la Comandancia de Zamora, los agentes detectaron la presencia de personas procedentes de otras provincias en cotos privados de caza sin autorización para realizar actividades cinegéticas. Tras varios operativos, localizaron a dos individuos con una importante cantidad de astas de ciervo y gamo que, presuntamente, habían sido sustraídas de una finca privada en la comarca de Sayago. Para acceder al lugar, los investigados habrían llegado incluso a saltar una valla de más de dos metros de altura.

La investigación continuó posteriormente en otros puntos de la provincia ante la sospecha de que los mismos autores siguieran realizando esta actividad ilícita. Finalmente, en una nueva intervención desarrollada en la comarca de Benavente, los agentes interceptaron un vehículo en cuyo interior transportaban alrededor de 100 kilos de astas de ciervo.

Importante valor económico de las astas

La Guardia Civil destaca que este tipo de material posee un elevado valor comercial, motivo por el que cada año aumentan los intentos de recogida ilegal en terrenos cinegéticos privados. Las astas intervenidas quedaron inmovilizadas y fueron puestas a disposición judicial y administrativa al considerar que los hechos podrían constituir infracciones recogidas tanto en el Código Penal como en la Ley de Caza de Castilla y León.

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Desde el SEPRONA recuerdan que tanto los animales cinegéticos como sus partes y derivados pertenecen a los titulares cinegéticos y propietarios de los terrenos donde se encuentren. Además, advierten de que este tipo de actuaciones pueden acarrear sanciones administrativas de hasta 2.000 euros, retirada de licencia de caza e incluso responsabilidades penales por robo o hurto.

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