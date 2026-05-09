“Ferroviario”, el cinqueño elegido por La Reata para el III Toro del Corpus de la Semana Grande de Benavente
El astado de la ganadería La Campana, con procedencia Núñez del Cuvillo, saldrá el 5 de junio desde la calle San Antonio Viejo.
La Asociación Taurina La Reata de Benavente ha presentado a “Ferroviario” como protagonista de su III Toro del Corpus, una de las citas programadas dentro de las Fiestas del Toro de Benavente. La asociación dará suelta al ejemplar el próximo viernes 5 de junio a las 11.00 horas desde la calle San Antonio Viejo, antiguo toril de Benavente.
El animal, de nombre “Ferroviario”, pertenece a la ganadería La Campana y cuenta con procedencia Núñez del Cuvillo. Se trata de un toro cinqueño, marcado con el número 25 y guarismo 1, con un peso de 590 kilos, pelaje negro listón y señal de orejisana en ambas orejas. La divisa de la ganadería es verde y blanca.
"El protagonista de nuestro toro de cajón es un ejemplar cinqueño muy serio e imponente y con toda la armonía que siempre buscamos desde nuestra asociación", explican. Desde la Asociación Taurina La Reata destacan el trabajo y el esfuerzo realizado para poder adquirir un ejemplar “elegido con mimo y afición”, con el objetivo de continuar dejando huella en las calles de Benavente y hacer disfrutar a los aficionados durante la celebración taurina.
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