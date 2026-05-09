“Ferroviario”, el cinqueño elegido por La Reata para el III Toro del Corpus de la Semana Grande de Benavente

La Asociación Taurina La Reata de Benavente ha presentado a “Ferroviario” como protagonista de su III Toro del Corpus, una de las citas programadas dentro de las Fiestas del Toro de Benavente. La asociación dará suelta al ejemplar el próximo viernes 5 de junio a las 11.00 horas desde la calle San Antonio Viejo, antiguo toril de Benavente.

"Ferroviario", el Toro del Corpus 2026 de La Reata. / Cedida por La Reata

El animal, de nombre “Ferroviario”, pertenece a la ganadería La Campana y cuenta con procedencia Núñez del Cuvillo. Se trata de un toro cinqueño, marcado con el número 25 y guarismo 1, con un peso de 590 kilos, pelaje negro listón y señal de orejisana en ambas orejas. La divisa de la ganadería es verde y blanca.

"El protagonista de nuestro toro de cajón es un ejemplar cinqueño muy serio e imponente y con toda la armonía que siempre buscamos desde nuestra asociación", explican. Desde la Asociación Taurina La Reata destacan el trabajo y el esfuerzo realizado para poder adquirir un ejemplar “elegido con mimo y afición”, con el objetivo de continuar dejando huella en las calles de Benavente y hacer disfrutar a los aficionados durante la celebración taurina.