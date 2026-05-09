La Feria de Abril anima Benavente con música, degustaciones y baile

La inestabilidad del tiempo no ha podido con la animación de la Feria de Abril de Benavente. La Plaza Mayor de Benavente ha vuelto a convertirse este sábado en un punto de encuentro festivo con la celebración donde la música, el baile y el ambiente andaluz marcaron el ritmo de la jornada. La mañana comenzó con la animación de la mano de música ambiente y una degustación de arroz a la zamorana a cargo del Grupo Palazuelo que hizo las delicias de los presentes. Hasta 500 raciones se pudieron degustar en apenas una hora.

Feria de Abril en Benavente. / Eva Ponte

La tarde llegó con música en directo con The Carlo’s, que cuenta ya con fieles seguidores en Benavente y comarca. No faltaron los rebujitos ni los bailes sobre la tarima dispuesta en una parte de la carpa.

Durante el descanso de la actuación musical, la Escuela de Artes Escénicas de Mari Jose ofreció un taller de rumbas y una exhibición de sevillanas. La programación de la Feria de Abril en Benavente continuará después con más música a cargo de ‘D’Alma’ y animación prevista hasta el cierre de las casetas.

Feria de Abril en Benavente. / Eva Ponte

Las propuestas de animación en la Plaza Mayor continúan en este domingo con más bailes y más música en directo.