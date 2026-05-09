Benavente apuesta por la escucha activa en redes para potenciar su atractivo turístico

El Ayuntamiento de Benavente ha sacado a licitación un contrato menor para la realización de un Plan de Marketing Digital y un estudio de escucha activa en Internet con el objetivo de mejorar la promoción turística del municipio y reforzar su imagen como destino.

La actuación se enmarca dentro del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y busca dar visibilidad a la transformación experimentada por Benavente en los últimos años, especialmente en materia de modernización tecnológica y digitalización de la experiencia turística.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 18.029 euros, IVA incluido, y un plazo máximo de ejecución de 30 días desde la formalización del mismo.

La propuesta municipal contempla, por un lado, la elaboración de un estudio de escucha activa en Internet y, por otro, el diseño de una campaña de comunicación digital orientada a promocionar los recursos turísticos de la ciudad.

Escucha activa en Internet

En el apartado de escucha activa, la empresa adjudicataria deberá monitorizar y analizar la actividad y el impacto de las cuentas institucionales del Ayuntamiento y de Turismo de Benavente en redes sociales y plataformas digitales como Instagram, Facebook, X, YouTube o LinkedIn, además de las páginas web oficiales y perfiles vinculados a reseñas y geolocalización.

El objetivo es conocer mejor el comportamiento y los intereses de la audiencia, analizar la percepción que existe sobre Benavente en internet e identificar tendencias, oportunidades o posibles situaciones que puedan afectar a la reputación del destino turístico.

Además de las cuentas oficiales, el seguimiento también incluirá conversaciones y publicaciones relacionadas con el municipio en perfiles de medios de comunicación locales, foros ciudadanos y otros espacios digitales relevantes. Para ello, se utilizarán herramientas especializadas de análisis y monitorización de redes sociales que permitan obtener datos sobre alcance, interacciones, seguidores o impacto de los contenidos.

El Plan de Marketing Digital

Toda esa información servirá de base para la elaboración del plan de marketing digital, que deberá definir una estrategia de comunicación centrada en poner en valor las mejoras turísticas y urbanas desarrolladas en Benavente durante los últimos años, muchas de ellas financiadas con fondos europeos.

Entre otros aspectos, el trabajo incluirá un análisis de la situación actual de la comunicación turística del municipio, la identificación de públicos objetivos y la definición de los valores y mensajes que se quieren trasladar de Benavente como destino.

El contrato también contempla el diseño de una campaña promocional unificada con imagen propia, que incluirá la creación de un logotipo, un eslogan y materiales gráficos adaptados a distintos soportes digitales, como redes sociales, páginas web o pantallas informativas.

Asimismo, la empresa adjudicataria deberá proponer acciones de promoción periódicas y puntuales y orientar al personal municipal para garantizar una aplicación coherente de la campaña en los distintos canales digitales.

Requisitos del encargado

El Ayuntamiento establece además una serie de requisitos para el equipo encargado de desarrollar el proyecto. Entre ellos figura la necesidad de contar con un jefe de proyecto con al menos cinco años de experiencia en consultoría de marketing digital o comunicación institucional y un especialista en marketing digital y campañas con una experiencia mínima de tres años.

La supervisión de los trabajos correrá a cargo del responsable del contrato designado por el Ayuntamiento, que coordinará las actuaciones junto a los departamentos municipales de Turismo y Comunicación.