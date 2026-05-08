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La Universidad de la Experiencia de Benavente abre plazo de matrícula para el próximo curso

Abiertas inscripciones para nuevos alumnos hasta el día 28 o hasta agotar plazas disponibles

&quot;Filosofía escrita en piedra&quot;, una charla ofrecida en la sede de la UNEX de Benavente.

"Filosofía escrita en piedra", una charla ofrecida en la sede de la UNEX de Benavente. / E. P.

Eva Ponte

La Universidad de la Experiencia (UNEX) de Benavente abre el plazo de admisión de nuevos alumnos para el curso académico 2026/2027. El periodo de matrícula permanecerá abierto hasta el día 28 de mayo o hasta agotar las plazas disponibles. Las inscripciones podrán formalizarse en la Casa de Cultura La Encomienda, los martes y jueves en horario de 17:30 a 19:30 horas. Las plazas son limitadas.

El Programa Interuniversitario de la Experiencia es una iniciativa de la Junta de Castilla y León en colaboración con todas las universidades públicas y privadas de la Comunidad, enmarcada en los programas de senectud activa y del aprendizaje a lo largo de la vida, que pretende dar a las personas mayores la posibilidad de acceder a la cultura y la ciencia como una fórmula de crecimiento personal.

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El programa cuenta con la cofinanciación de la Gerencia de Servicios Sociales, Universidades y los propios alumnos. A su vez ofrece conocimientos de actualidad, actividades culturales, metodología de enseñanza adaptada a las personas mayores, material de apoyo necesario para cada asignatura, profesorado universitario y la correspondiente acreditación al finalizar los tres cursos académicos mediante un diploma expedido por la universidad en la que hayan realizado los estudios.

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