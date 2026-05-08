La Universidad de la Experiencia de Benavente abre plazo de matrícula para el próximo curso

La Universidad de la Experiencia (UNEX) de Benavente abre el plazo de admisión de nuevos alumnos para el curso académico 2026/2027. El periodo de matrícula permanecerá abierto hasta el día 28 de mayo o hasta agotar las plazas disponibles. Las inscripciones podrán formalizarse en la Casa de Cultura La Encomienda, los martes y jueves en horario de 17:30 a 19:30 horas. Las plazas son limitadas.

El Programa Interuniversitario de la Experiencia es una iniciativa de la Junta de Castilla y León en colaboración con todas las universidades públicas y privadas de la Comunidad, enmarcada en los programas de senectud activa y del aprendizaje a lo largo de la vida, que pretende dar a las personas mayores la posibilidad de acceder a la cultura y la ciencia como una fórmula de crecimiento personal.

El programa cuenta con la cofinanciación de la Gerencia de Servicios Sociales, Universidades y los propios alumnos. A su vez ofrece conocimientos de actualidad, actividades culturales, metodología de enseñanza adaptada a las personas mayores, material de apoyo necesario para cada asignatura, profesorado universitario y la correspondiente acreditación al finalizar los tres cursos académicos mediante un diploma expedido por la universidad en la que hayan realizado los estudios.