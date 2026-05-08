"Sidecars" otra de las bandas de música que estará en las Fiestas del Toro de Benavente
El grupo madrileño, conocido por temas de rock y pop, llegará a la ciudad dentro de su gira 2026
El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Fiestas que el grupo ‘Sidecars’ actuará en las próximas Fiestas del Toro Enmaromado 2026 presentando su séptimo álbum ‘Everest’.
Con esta nueva confirmación, el Ayuntamiento de Benavente "sigue reforzando su programación musical con uno de los grupos más consolidados del panorama musical nacional". La banda, autora de temas como ‘Fan de ti’, ’Amasijo de Huesos’ , ‘Mundo imperfecto’ o ‘Contra las cuerdas’ se encuentra inmersa en la presentación de su nuevo álbum.
Sus sonidos mezclan pop-rock e indie siendo uno de los grupos más escuchados entre diferentes generaciones llenando salas, conciertos y festivales en sus dos décadas de vida. Con Juancho Conejo a la voz y guitarra y Gerbass y Ruly al bajo y guitarra, ‘Sidecars’ hará las delicias de todos los asistentes a un concierto único situando a las Fiestas del Toro Enmaromado como referencia en el calendario musical. No se ha concretado ni el día ni la hora de esta actuación.
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