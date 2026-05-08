Mención especial a dos alumnos del IES Los Sauces de Benavente en los Premios de Investigación e Innovación de Castilla y León

Los alumnos Álvaro Gil Colinas y Lucía Maniega Martínez, del Bachillerato de Investigación/Excelencia (BIE), del IES Los Sauces de Benavente, han recibido una mención especial en los XIII Premios de Investigación e Innovación en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de Castilla y León celebrados en el Auditorio Fonseca de Salamanca. Estos galardones tienen como finalidad despertar la vocación investigadora del alumnado, fomentar la cultura científica y reconocer oficialmente aquellos proyectos que destacan por su rigor, originalidad e interés educativo.

El trabajo presentado por los dos estudiantes, titulado “Tipificación, perfil de virulencia y perfil de resistencia a antibióticos de aislados de Streptococcus suis de explotaciones porcinas españolas”, fue uno de los proyectos seleccionados dentro de la categoría correspondiente al alumnado de BIE y Bachillerato Internacional. El programa oficial de la jornada celebrada este jueves ha contemplado la defensa del proyecto, realizado por Álvaro Gil Colinas y Lucía Maniega Martínez y coordinado por la profesora M.ª Cruz Cortiñas Alonso, del IES Los Sauces de Benavente.

Los dos alumnos del IES Los Sauces durante la presentación. / IES Los Sauces

La investigación aborda un tema de gran relevancia sanitaria y veterinaria, según explica el instituto. Se trata del estudio de aislados de Streptococcus suis, una bacteria de importancia en el ámbito porcino y con posible repercusión en salud humana. El proyecto analiza la identificación y tipificación de distintos aislados, la presencia de genes de virulencia y su perfil de resistencia a antibióticos. Para ello, el alumnado ha trabajado con técnicas propias de la investigación microbiológica, como MALDI-TOF, PCR convencional y pruebas de sensibilidad antimicrobiana mediante difusión en disco.

Otros reconocimientos

Este nuevo reconocimiento llega apenas unas semanas después de que Álvaro y Lucía fueran también distinguidos en las XII Jornadas de Investigadoras de Castilla y León, celebradas los días 16 y 17 de abril de 2026 en la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León. En aquel encuentro científico, organizado conjuntamente por las cuatro universidades públicas de Castilla y León, el alumnado del BIE del IES Los Sauces presentó cuatro pósteres científicos y el proyecto de Álvaro y Lucía obtuvo el premio adicional de los pósteres científicos del BIE.

El éxito del centro en estas últimas semanas ha sido especialmente destacado. En las Jornadas Investigadoras, Hugo consiguió el primer premio de los pósteres científicos del BIE con su proyecto de divulgación científica mediante el diseño y construcción de una estación meteorológica; Álvaro y Lucía recibieron el premio adicional con su trabajo sobre Streptococcus suis; Victoria y Ángela participaron con un proyecto sobre fotogrametría y agricultura de precisión; y Celia y Úrsula defendieron una investigación sobre cultivo y criopreservación de células mesenquimales.

El Bachillerato de Investigación/Excelencia del IES Los Sauces es un programa que permite a los estudiantes acercarse a la investigación real desde una etapa preuniversitaria, trabajar en colaboración con la universidad y defender públicamente sus proyectos ante jurados especializados.