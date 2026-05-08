El Canal del Esla afronta la reorganización de fincas para modernizar el riego

La concentración parcelaria vinculada a la modernización del regadío de la zona regable del Canal del Esla continúa dando pasos adelante con la convocatoria de nuevas asambleas informativas dirigidas a los propietarios afectados en municipios de León y Zamora. Entre ellas destaca en la comarca de Benavente la reunión prevista en Matilla de Arzón, que se celebrará el próximo 13 de mayo a las 16:30 horas y en la que se explicará el inicio de los trabajos de investigación de la propiedad y otros aspectos del procedimiento.

La modernización prevista contempla sustituir el actual sistema de riego por gravedad mediante acequias por un sistema de riego a presión a través de tuberías, lo que permitirá implantar sistemas de aspersión en parcela. El proyecto divide la Comunidad de Regantes del Canal del Esla en cuatro sectores hidráulicamente independientes.

La convocatoria afecta a la denominada Demarcación Esla Centro, integrada por los municipios de Algadefe, Villamandos, Villaornate y Castro, Villaquejida, Cimanes de la Vega y Matilla de Arzón. Las reuniones servirán para informar a los titulares de parcelas sobre los primeros trabajos técnicos de un proceso considerado fundamental para acometer la futura modernización de los regadíos.

En el caso de Matilla de Arzón, la asamblea tendrá especial relevancia por tratarse de uno de los municipios zamoranos incluidos en esta actuación, que persigue adaptar la estructura de la propiedad agrícola a las nuevas necesidades productivas y a la implantación de sistemas de riego más eficientes.

Actuación prevista

La actuación prevista afectaría a 14 municipios y 20 localidades de las provincias de León y Zamora, con una superficie total de 11.162,95 hectáreas repartidas actualmente en 10.477 parcelas pertenecientes a 4.388 titulares, según los datos catastrales manejados en los estudios previos, atendiendo al documento técnico previo. Aunque en la última asamblea celebrada en Benavente, se sometió a votación no unirse al proceso de concentración parcelaria tanto propietarios de esta localidad ocmo de Villanueva de Azoague.

La necesidad de esta nueva concentración parcelaria responde principalmente al proyecto de modernización del regadío, aunque también influye el paso del tiempo desde los procesos concentradores desarrollados en las décadas de 1970 y 1980. Desde entonces, la propiedad ha continuado fragmentándose por herencias y divisiones sucesivas, generando nuevamente una importante dispersión parcelaria que dificulta la rentabilidad de las explotaciones y encarece el trabajo agrícola.

Deficiencias en el canal de riego

Los documentos previos de la actuación señalan además que la zona regable del Canal del Esla arrastra deficiencias demográficas, socioeconómicas y estructurales que comprometen el aprovechamiento de las posibilidades de desarrollo de las explotaciones agrícolas y ganaderas. A ello se suma un sistema de riego tradicional por gravedad, basado en acequias, que resulta menos eficiente en el uso del agua y más limitado para responder a las necesidades actuales del sector.

Precisamente, uno de los objetivos de la concentración es reorganizar las explotaciones para agrupar fincas de un mismo agricultor y reducir la dispersión parcelaria. Con ello se busca disminuir desplazamientos, ahorrar costes de producción y facilitar el trabajo diario de las explotaciones.

La nueva estructuración de la propiedad también permitirá implantar con mayor eficacia las futuras infraestructuras de riego modernizado, reduciendo los costes de ejecución y favoreciendo un mejor aprovechamiento del agua. La introducción de sistemas de riego a presión y por aspersión pretende además mejorar la eficiencia hídrica, incrementar la rentabilidad de las explotaciones y facilitar la adaptación del sector agrario de la zona a las nuevas exigencias económicas y productivas.

El origen del proyecto se remonta al acuerdo adoptado por la Comunidad de Regantes del Canal del Esla en la Asamblea General celebrada el 25 de marzo de 2018, cuando se planteó formalmente la necesidad de modernizar los regadíos.