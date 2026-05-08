Bras Rodrigo aterriza en Benavente tras conquistar Madrid y Lisboa con su espectáculo celta más ambicioso

El reconocido gaitero internacional Bras Rodrigo actuará el próximo domingo 10 de mayo en el Teatro Reina Sofía de Benavente, en un espectáculo único que dará comienzo a las 19:00 horas.

El artista asturiano llegará a la ciudad con su nueva gira “El Bosque de las Hadas”, un proyecto musical que forma parte de una ambiciosa trilogía inspirada en el universo celta y en la tradición de San Patricio. Este trabajo consolida a Bras Rodrigo como uno de los grandes referentes de la música folk contemporánea, combinando raíces tradicionales con una puesta en escena moderna y envolvente.

Bras Rodrigo llega a Benavente tras haber congregado a más de 10.000 personas en dos grandes citas recientes con motivo de San Patricio, llenando por completo la Plaza de Callao en Madrid y la emblemática plaza del Rossio en Lisboa, en sendos conciertos especiales que han reafirmado su proyección internacional.

Sobre el escenario estará acompañado por un potente equipo de ocho músicos, con formación completa de batería, bajo, guitarra, voz, percusiones y teclado, creando un espectáculo sonoro de gran riqueza y fuerza escénica.

Bras Rodrigo es conocido por ser el gaitero que ha llevado el espíritu de San Patricio a España, impulsando y dirigiendo los grandes desfiles de esta festividad en ciudades como Madrid y Lisboa, eventos que reúnen a cientos de gaiteros y miles de asistentes cada año y que han situado la cultura celta en el centro del panorama cultural urbano. Su trayectoria internacional y su capacidad para fusionar tradición y espectáculo lo han convertido en una figura clave en la proyección de la música celta en Europa.

La cita en Benavente contará además con la colaboración especial de la Banda de Gaitas “Roncones y Sonajas” de Zamora, que participará junto al artista interpretando varios temas durante el concierto, en un encuentro único sobre el escenario que promete momentos de gran intensidad y emoción. La organización adelanta que habrá numerosas sorpresas durante la noche, en un espectáculo pensado para todos los públicos.