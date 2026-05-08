Benavente abre proceso para cubrir una plaza de oficial de primera: así será el examen

El Ayuntamiento de Benavente ha dado un nuevo paso en su Oferta de Empleo Público de 2025 con la aprobación de las bases que regirán la selección de una plaza fija de oficial de primera de servicios múltiples.

El proceso fue acordado por la Junta de Gobierno Local el 16 de abril de 2026 y permitirá cubrir un puesto de personal laboral fijo a jornada completa, integrado en el área de urbanismo, obras y servicios municipales.

La convocatoria se realizará mediante oposición libre y el proceso selectivo deberá resolverse en un plazo máximo de doce meses.

Requisitos para participar

Las personas aspirantes deberán cumplir, entre otras condiciones, las siguientes:

Tener nacionalidad española o estar dentro de los supuestos de libre circulación o residencia legal;

Contar con capacidad física y psíquica para el desempeño del puesto;

Haber cumplido 16 años y no superar la edad de jubilación;

No haber sido separado del servicio en la administración pública;

Estar en posesión del título de Bachillerato, Formación Profesional de grado medio o equivalente.

También será obligatorio disponer del permiso de conducir tipo B.

Cómo será el proceso selectivo

La oposición constará de dos ejercicios eliminatorios. El primero será un cuestionario tipo test de 50 preguntas, con cinco de reserva, que versarán sobre el temario fijado en la convocatoria. Cada acierto sumará 0,20 puntos, mientras que los errores restarán 0,05.

El segundo ejercicio será una prueba práctica relacionada con trabajos de obra civil y funciones propias del puesto, donde se evaluará la destreza, el manejo de materiales y la resolución de un supuesto práctico.

Para superar cada prueba será necesario obtener al menos un 5 sobre 10. La nota final resultará de la suma ponderada: el test contará un 30% y el ejercicio práctico un 70%.

Los derechos de examen se fijan en 20,60 euros, con una reducción del 50% para personas con una discapacidad igual o superior al 33%.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática o presencial y deberán incluir documentación como el DNI, justificante del pago de tasas, titulación exigida, declaración responsable y permiso de conducir. El plazo de presentación será de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria que se ha llevado a cabo este viernes.

Bolsa de empleo

Además de la plaza convocada, quienes superen los ejercicios sin obtener puesto quedarán integrados en una bolsa de empleo para futuras contrataciones temporales en el Ayuntamiento, en función de las necesidades del servicio.