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Aprobada la pavimentación en Santibáñez de Vidriales valorada en 45.916 euros

Santibáñez de Vidriales. / E. P.

Santibáñez de Vidriales. / E. P.

El Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales ha aprobado inicialmente el proyecto de pavimentación previsto para el municipio, una actuación que contará con un presupuesto de 45.916,50 euros y que se enmarca dentro de los Planes Provinciales de 2027.

La iniciativa recibió el visto bueno mediante un decreto de Alcaldía firmado el pasado 4 de mayo. El documento técnico ha sido redactado por la empresa C2R Consultora, S.L., encargada de definir las actuaciones contempladas para la mejora de la pavimentación en la localidad.

Tras esta aprobación inicial, el proyecto entra ahora en fase de información pública. Durante un plazo de veinte días hábiles, cualquier persona interesada podrá consultar la documentación en las dependencias municipales y presentar las alegaciones o sugerencias que considere oportunas.

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Con esta intervención, el municipio busca continuar avanzando en la mejora de las infraestructuras urbanas y del estado de las vías públicas, dentro de las inversiones previstas en colaboración con la Diputación a través de los programas provinciales.

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