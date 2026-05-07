Matilla de Arzón proyecto la mejora del abastecimiento en la calle Recreo
El coste total de ejecución, que se incluye en los Planes de Obras de Diputación Provincial, asciende así a 20.500 euros
El Ayuntamiento de Matilla de Arzón ha aprobado inicialmente la memoria valorada para acometer la renovación del abastecimiento de agua en la calle Recreo, una actuación incluida en el Plan Municipal de Obras correspondiente a la anualidad de 2027 de la Diputación Provincial de Zamora.
La intervención contempla la mejora de la red de suministro en esta vía del municipio con el objetivo de modernizar las infraestructuras hidráulicas y garantizar un mejor servicio a los vecinos. El documento técnico ha sido redactado por el arquitecto David Gallego Blázquez y fija un valor estimado del contrato de 16.942,15 euros, a los que se suman 3.557,85 euros en concepto de IVA. El coste total de ejecución por contrata asciende así a 20.500 euros.
La aprobación inicial fue realizada mediante un decreto de Alcaldía firmado el pasado 30 de abril. A partir de ahora, el expediente permanecerá en fase de información pública durante un plazo de veinte días hábiles para que puedan presentarse alegaciones o reclamaciones.
En caso de que no se registren objeciones durante ese periodo, la aprobación pasará a ser definitiva de forma automática, sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo municipal.
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