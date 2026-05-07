IU Benavente critica la devolución del 20% de la subvención del plan QUINTEL 24

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Benavente considera "deplorable" que otra vez más el Ayuntamiento pierda dinero de una subvención concedida. En este caso, además, "sin informar la razón por la que hay que reintegrar la citada cantidad", según explica. Se refiere a la subvención concedida con cargo al programa QUINTEL 2024 para la que el Ayuntamiento tenía una subvención de 13.300 euros y ha tenido que devolver la cantidad de 2.711,46 euros, más intereses.

Subvención concedida por el Servicio Público de Empleo por 13.300 euros para la contratación de personas desempleadas, con objeto de realizar obras y servicios de interés general y social relacionados con actividades en el sector turístico y cultural. Ayuda que fue solicitada por las concejalías de Turismo y Cultura para contratar un auxiliar administrativo por un periodo de 180 días, desde el 1 de julio de 2024 hasta el 29 de abril de 2025 en régimen laboral temporal a tiempo completo.

Para el Grupo IU es "especialmente desolador" que en el Ayuntamiento de Benavente en los últimos años "haya sido recurrente la pérdida de subvenciones" por no cumplir lo requerido en las bases de convocatoria, por no alcanzar la puntuación mínima etc. "Algo que ya parece ser una costumbre", según explica.

Hace hincapié la agrupación municipal de IU que la cantidad a devolver supone más del 20% del importe de la subvención, "a la que hay que añadir el dispendio lujoso de los intereses de demora y máxime, cuando justificarla con la contratación de personal es fácil de acreditar".