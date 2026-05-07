El grupo de pop emergente "Delacueva" confirmado para las Fiestas del Toro de Benavente
Fiestas confirma la actuación de la banda zaragozana para la Semana Grande
El grupo aragonés ‘Delacueva’ actuará en las Fiestas del Toro Enmaromado 2026 dentro de la programación de actuaciones musicales organizadas por la Concejalía de Festejos para la Semana Grande de Benavente.
‘Delacueva’ es el nombre del grupo al que pone voz Manuel de la Cueva, un joven zaragozano de 32 años que se ha convertido en una de las voces más emergentes del pop nacional. ‘Así bailaban los muertos’, ‘Partido en dos’ o ‘Estoy jodido’ son algunas de las piezas que componen su disco ‘No me llames artista’ que sonará en Benavente en las próximas semanas.
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