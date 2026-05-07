La CHD impone un proyecto para regular los vertidos de 18 aliviaderos de agua en Benavente

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) requirió al Ayuntamiento benaventano en septiembre del año pasado para intervención en 18 aliviaderos del municipio a fin de regular el agua que vierten en cauces, canales u otros puntos de la ciudad. El Consistorio tendrá que asumir o encargar la redacción de un proyecto cuyo coste de ejecución alcanza los 300.000 euros y ejecutar la actuación antes de marzo de 2027.

La actuación, que el Ayuntamiento tendrá que ejecutar con fondos propios, afecta a estas salidas de agua que se encuentran diseminadas en el término municipal y mayormente en la periferia. Algunos son aliviaderos de pluviales; otros de saneamiento, según ha explicado la Concejalía de Obras. El propósito de la intervención es mejorar la calidad del agua de estos efluentes y reducir la contaminación que desemboca en regueros, canales o cauces.

El detalle técnico de las intervenciones que exige la CHD en cada uno de los 18 puntos está sin embargo por definir, lo que complica la redacción definitiva del proyecto. Las soluciones podrían ser diferentes en algunos de los puntos y de momento no se han concretado. En función de las características de cada aliviadero, se barajan medidas como la instalación de caudalímetros, medidores u otros dispositivos de control. De momento, el Ayuntamiento y la CHD están intercambiando documentación y perfilando las acciones a nivel técnico, pero sea cual sea la medida por la que se opte, el objetivo es diluir "al menos en una sexta parte" la contaminación del agua que sale de esos 18 aliviaderos.

Soluciones y medidas pendientes

Las soluciones se adaptarán a las condiciones de cada aliviadero, por lo que el proyecto no puede ser completamente genérico. Según Obras, una vez que la CHD concrete sus exigencias para cada punto, será necesario rehacer o ajustar el proyecto inicial para adecuarlo a las indicaciones finales del organismo de cuenca.

La tramitación de este expediente se arrastra desde septiembre, fecha desde la que el Ayuntamiento viene remitiendo documentación a la Confederación Hidrográfica del Duero y recibiendo indicaciones, en ocasiones cambiantes. A la prolongación del proceso se suma la complejidad añadida por el difícil acceso a muchos de los aliviaderos.

En el plano económico el presupuesto estimado del proyecto de intervención en los aliviaderos podría superar los 300.000 euros. La Intervención municipal estudia la posibilidad de financiar la actuación con cargo a remanentes u otras fórmulas.

Por otra parte, Aquona, la empresa concesionaria del Servicio de Abastecimiento, ejecutará obras en el depósito de la carretera de La Coruña para instalar un bypass que permita realizar las tareas de limpieza del aljibe. Esta actuación, que podría tener un coste de unos 20.000 euros, también la tendrá que asumir el Consistorio con fondos propios.