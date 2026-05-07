Benavente se vuelca contra el cáncer en el Día de la Cuestación

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha vuelto a salir este jueves a las calles de Benavente en una nueva edición de su Día de la Cuestación, una jornada solidaria con la que la entidad busca reforzar la investigación oncológica y mantener los servicios gratuitos que presta a pacientes y familiares.

La iniciativa movilizó en la ciudad a 75 voluntarios repartidos en ocho mesas instaladas en distintos puntos de Benavente: Plaza de Santa María, Plaza de San Francisco, El Ferial, calle Las Eras esquina con Herreros, Plaza Mayor, avenida Federico Silva, barrio de Santa Clara y Las Eras. Durante toda la mañana decenas de vecinos se acercaron para colaborar con sus donativos en una campaña que la AECC considera clave tanto para recaudar fondos como para concienciar a la sociedad sobre la importancia de implicarse frente a una enfermedad que afecta cada vez a más personas.

La presidenta de la Asociación en Benavente, María del Carmen Prieto, destacó el compromiso de la sociedad con esta causa y subrayó la importancia de mantener visible la lucha contra el cáncer. "Es necesario que estemos ahí, es necesario que todo el mundo se involucre. Lo estamos viendo día a día, pero también estamos viendo que la investigación ayuda a que la supervivencia sea cada día más alta. Buscamos llegar a ese 70% de supervivencia en 2030", señaló.

Día de la Cuestación de la AECC de Benavente. / Eva Ponte

Prieto incidió además en que la cuestación no solo tiene un objetivo económico, sino también social y humano. "Es parar a alguien y decirle: tu ayuda, tu pequeña aportación va a ir a investigación, va a ir a servicios gratuitos a los enfermos y a las familias, va a ir a mejorar la humanización de los pacientes oncológicos", afirmó.

La responsable local de la AECC recordó que parte de lo recaudado se destina directamente a sostener servicios esenciales que se ofrecen en Benavente, como atención psicológica, apoyo nutricional, talleres, actividades terapéuticas o ayudas al transporte para desplazamientos a Zamora.

También destacó el trabajo de la trabajadora social de la asociación, que asesora a enfermos y familiares en trámites administrativos y recursos de apoyo. “Estamos cada día ampliando más esa cartera de servicios para ayudar a las familias oncológicas”, explicó Prieto, quien precisó además que más del 20% de la recaudación se dedica íntegramente a investigación. “Todas las provincias aportamos con la misma meta: ayudar a que esto se cronifique y que esos cánceres que avanzan menos en investigación reciban un empujón”, añadió.

La AECC recordó que cada aportación realizada durante el Día de la Cuestación contribuye a mantener el cuidado integral y gratuito que la entidad ofrece a pacientes y familiares afectados por la enfermedad. En la edición del pasado año, la campaña logró recaudar más de 2,9 millones de euros en toda España.