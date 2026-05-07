Más de 309.000 euros en el presupuesto de Pobladura para este año

El Ayuntamiento de Pobladura del Valle ha aprobado de forma definitiva su presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 309.065,82 euros tanto en ingresos como en gastos. Una cifra ligeramente superior al presupuesto del pasado año en que se cifró en poco más de 301.000 euros.

Las cuentas municipales incluyen distintas inversiones destinadas a mejorar servicios e infraestructuras del municipio. En este presupuesto las inversiones reales cuentan con una dotación económica de 39.033,41 euros.

El alcalde, Ángel Santiago, ha señalado que el presupuesto incorpora varias actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y que afectan a infraestructuras básicas. Actuaciones algunas de ellas sujetas a subvenciones de otras administraciones superiores para las que el Ayuntamiento tiene que destinar un porcentaje del presupuesto previsto.

Entre las iniciativas que se plantean para este año está la ampliación del cementerio, financiada mediante una subvención nominativa de la Diputación, para la que el Ayuntamiento deberá realizar una aportación económica de entre nueve y diez mil euros. También se contempla la utilización de 13.000 euros del Fondo de Cohesión para acondicionar un tramo de calle en la zona del Palero.

Asimismo, el Ayuntamiento prevé intervenir en el parque de las piedras, donde se pondrá pavimento, dentro de un conjunto de inversiones que este año suman 20.000 euros y que se añaden a los 22.000 euros correspondientes al Plan Provincial que deben justificarse durante este ejercicio.

En el capítulo de ingresos, destacan las transferencias corrientes, con 86.238,26 euros, así como los impuestos directos, que aportan 80.500 euros. A ello se suman 70.535,82 euros en transferencias de capital. En cuanto a los gastos, la mayor parte se concentra en bienes corrientes y servicios, con 181.100 euros, seguido de los gastos de personal, que alcanzan los 87.100 euros.

El presupuesto incluye la plantilla de personal municipal, con una plaza de Secretaría-Intervención compartida con La Torre del Valle, un operario de servicios múltiples, un puesto de limpieza y un socorrista para la temporada estival de la piscina. Contra la aprobación definitiva del documento económico se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses.