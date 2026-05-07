Más de 38.000 euros para renovar el saneamiento en Bercianos de Vidriales

El Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales ha aprobado inicialmente el proyecto de saneamiento previsto en la localidad de Bercianos de Vidriales, una actuación presupuestada en 38.093,74 euros y que forma parte de los Planes Provinciales de 2027.

La aprobación se formalizó mediante un decreto de Alcaldía firmado el pasado 4 de mayo. El proyecto técnico ha sido redactado por la empresa C2R Consultora, S.L., y contempla mejoras en la red de saneamiento de la localidad con el objetivo de reforzar las infraestructuras básicas y optimizar el servicio.

Tras este primer visto bueno administrativo, la documentación permanecerá sometida a información pública durante un plazo de veinte días hábiles. Durante ese periodo, cualquier persona interesada podrá consultar el expediente en las dependencias municipales y presentar las alegaciones o sugerencias que considere oportunas.

Con esta actuación, el municipio continúa avanzando en la mejora de los servicios esenciales en los núcleos rurales del término municipal, dentro de las inversiones previstas en colaboración con la Diputación Provincial.