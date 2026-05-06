Sustituido el toro asignado a Benavente para el XXI Congreso Nacional de Toros de Cuerda tras la muerte de Peloncillo

La Asociación Benaventana del Toro Enmaromado (ABTE) ha informado de la sustitución del toro inicialmente designado para representar a Benavente en el XXI Congreso Nacional de Toros de Cuerda, que se celebrará el próximo mes de julio en Amposta (Tarragona). El cambio se produce después de que el astado Peloncillo, elegido en primera instancia para la exhibición al estilo del tradicional Toro Enmaromado, haya fallecido a consecuencia de una pelea con sus hermanos en la finca de origen.

El toro Peloncillo, un ejemplar jabonero de la ganadería Toropasión, había sido presentado oficialmente el pasado 28 de febrero en el Teatro La Lira de Amposta durante la gala anual de la Federación Nacional de Toros de Cuerda. En aquel acto se dio a conocer que este animal, identificado con el número 207 y guarismo 1, sería el encargado de ser enmaromado y corrido por la ABTE los días 4 o 5 de julio, dentro del programa del Congreso.

Según la información difundida por la propia ABTE, el fallecimiento de Peloncillo se produjo tras una pelea con sus hermanos en la ganadería, lo que ha obligado a designar un nuevo astado para garantizar la celebración de la exhibición prevista en Amposta. El nuevo toro elegido para sustituir a Peloncillo es Saloio, número 6, perteneciente igualmente a la ganadería Toropasión, según ha trasladado la ABTE.