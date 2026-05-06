La Junta revisa la autorización ambiental de una granja porcina intensiva en Arrabalde

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha iniciado el trámite de revisión de la autorización ambiental de una explotación porcina de cebo ubicada en el término municipal de Arrabalde, con el objetivo de adaptar sus condiciones a las conclusiones de las Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) para la cría intensiva de cerdos. El expediente se refiere a una instalación que ya contaba con autorización ambiental concedida mediante Orden de 8 de febrero de 2006.

La instalación es titularidad de la empresa Viporc Valdescorriel, S.L., que figura como promotora del procedimiento de revisión. La autorización ambiental inicial correspondía a la entidad «Sociedad Cooperativa Calporc», lo que refleja un cambio de titularidad de la explotación porcina desde la concesión original hasta la situación actual.

La explotación está emplazada en la parcela 7527 del polígono 1 del término municipal de Arrabalde. Se trata de una explotación de cría intensiva de cerdos de cebo incluida en la categoría correspondiente a instalaciones con más de 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kilos o su equivalente en contaminación para animales de menor peso.

Veinte días para presentar alegaciones

El objeto concreto del expediente es la revisión de la autorización ambiental para la adaptación de sus condiciones a las conclusiones de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para la cría intensiva de cerdos.

La Junta de Castilla y León somete este expediente al trámite de información pública, lo que implica la apertura de un periodo para que cualquier persona interesada pueda examinar la documentación y presentar alegaciones u observaciones.

El plazo fijado para la presentación de alegaciones es de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León. Durante ese periodo, el expediente podrá ser examinado de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, en Valladolid, y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

La documentación completa del expediente se pone también a disposición de los interesados a través de la página web de la Junta de Castilla y León, en el apartado de información pública ambiental.