La insoportable levedad de la Policía en Benavente: "Si entráis os hago filetes"

El artículo 52.2 de la Ordenanza Cívica de Benavente recoge como infracción "Tratar sin la debida corrección o falta de respeto a los empleados o autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, perturbando el normal desarrollo de las actividades o servicios". Esta conducta se está convirtiendo en uno de los motivos de sanción complementaria más habituales y numerosos en la ciudad cuando la Policía Local hace su trabajo.

Los ciudadanos sorprendidos en una infracción parecen cada vez soportar menos ser apercibidos o multados por conculcar derechos generales claramente tipificados en las ordenanzas locales y se revuelven contra los agentes con faltas de respeto, insultos, desobediencia y amenazas, cuando no con intentos de agresión o agresiones directas.

Desde finales del año pasado están documentados más de una quincena de expedientes sancionadores por este tipo de comportamientos que, debido a su gravedad, conllevan la imposición de una multa de 750 euros.

Escalada preocupante

Este tipo de actitud no suele ocurrir con otras fuerzas, como la Guardia Civil, pero en el caso de la Policía Local están arreciando. El Ayuntamiento de Benavente ha incoado sucesivos expedientes sancionadores por faltas de respeto a agentes de la Policía Local porque los funcionarios fueron increpados, insultados o amenazados durante actuaciones realizadas entre diciembre y febrero.

Los agentes aplican la ley, pero no dejan de verse afectados por este tipo de situaciones cada vez más habituales y más graves. "Antes eran hechos aislados, ahora se repiten con frecuencia", explica uno de los agentes consultados, que percibe una escalada de este tipo de comportamientos y lamenta la deriva, que describe con preocupación.

Los hechos documentados describen la situación con más claridad. En uno de los últimos casos de actitudes insultantes, los agentes interceptaron un vehículo estacionado sobre la acera y ocupando un carril de circulación, momento en el que el conductor adoptó una actitud desafiante y profirió insultos y expresiones tales como: "Si no tenéis nada mejor que hacer", "los dos chulos estos", "me he quedado con vuestras caras", "habéis sacado el título con un suspenso", "la fémina ésta" o "sinvergüenzas". La propuesta de sanción asciende a 750 euros, el importe máximo previsto para infracciones graves.

En una intervención en un establecimiento comercial, una persona que había sido retenida por un intento de hurto se dirigió al agente actuante con descalificaciones como "sois unos vagos", "cabrones" e "hijos de puta". La resolución propone igualmente una multa de 750 euros, atendiendo a la gravedad de los hechos.

Escupitajos

Otra más. Dos agentes detuvieron un vehículo que circulaba por una zona restringida durante la limpieza viaria. Tras informarle de la denuncia por desobedecer la señalización, el conductor respondió con expresiones como "jetas" y "a los gitanos no tenéis huevos a denunciarlos". La sanción propuesta también alcanza los 750 euros.

En una intervención por ladridos de perros los agentes intervinientes fueron recibidos desde una ventana con amenazas e insultos como "hijos de puta, ya estáis otra vez aquí", "me cago en vuestra puta madre", "cuando te vea sin el uniforme te voy a sacudir" o "si entráis aquí os hago filetes". El denunciado llegó incluso a escupirles. La multa propuesta asciende igualmente a 750 euros.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local en la calle Los Carros, tras una riña. / J. A. G.

En otro expediente sancionador se detalla una intervención por ruidos en una vivienda, donde el responsable, cuando fue requerido a que bajara la música, respondió con frases retadoras: "No voy a quitar la música ni bajar el volumen". Luego vinieron los insultos: "Sois unos perros y unos maderos de mierda", "además de hijos de puta", "dejad de tocar el timbre y los cojones". La sanción propuesta vuelve a situarse en 750 euros.

Un último caso vinculado a faltas de respeto se refiere a una actuación policial durante la atención a una agresión, en la que la persona agredida se dirigió a los agentes con insultos como "sois unos payasos… que no hacéis nada", en presencia de otras personas. La propuesta de sanción también alcanza el máximo previsto.

22 expedientes

En este último periodo la Policía ha dado trámite a un total de 22 expedientes sancionadores por varios tipos de conductas incívicas. No en todo ellos se produjeron faltas de respeto, pero en todo los casos había una conducta incívica como falta original: ruidos reiterados, molestias vecinales, residuos en la vía pública o uso indebido de placas de vado.

En este bloque figura el caso de un domicilio en el que se registraron ruidos y golpes en paredes y puertas, verificados por los agentes tras una llamada vecinal. La sanción propuesta asciende a 300 euros, al considerarse una infracción leve por alteración de la convivencia.

También se incoaron dos procedimientos por reiteración de ruidos en una urbanización, donde se recibieron múltiples avisos por música a gran volumen y voces. En ambos casos, la reincidencia eleva la calificación a infracción muy grave, con sanciones propuestas de 1.000 euros cada una.

Otro caso recoge la presencia de residuos en la vía pública, tras comprobarse que una bolsa de basura, líquidos derramados, heces de perro y una bombona de gas permanecían en la puerta de un domicilio pese a un aviso previo. La vecina sancionada fue advertida dos veces. Cumplió la retirada de residuos parcialmente. Finalmente la sanción propuesta fue de 301 euros, al tratarse de una infracción grave por riesgo de insalubridad.

Otro procedimiento se tramitó por uso indebido de una placa de vado cuya licencia había sido revocada años atrás. La inspección policial confirmó que la placa seguía instalada en la entrada del inmueble. El responsable se enfrenta a una sanción de 300 euros por infracción grave.

También dos expedientes adicionales por molestias derivadas de música a gran volumen y ladridos continuados de perros en un inmueble, con sanciones propuestas de 300 euros en cada caso, al tratarse de infracciones leves por alteración del descanso vecinal.