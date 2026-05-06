El ciclo del agua, al descubierto para los escolares de Benavente

El aprendizaje de los escolares se adentra en Benavente en infraestructuras esenciales para el día a día de la ciudad. El Ayuntamiento de Benavente ha retomado este miércoles una nueva edición de su programa "Visita la depuradora" dirigido a escolares de Primaria, con visitas a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

La iniciativa se desarrollará esta semana y ha comenzado con alumnado de quinto de Primaria de los colegios San Vicente de Paúl, Fernando II y San Isidro, que han sido los primeros en participar en una actividad que combina divulgación técnica y experiencia directa.

La jornada comenzó con una explicación adaptada a la edad de los escolares. Personal técnico fue el encargado de introducir conceptos básicos sobre el ciclo integral del agua, desde la captación hasta su retorno al medio natural tras el tratamiento. A partir de ahí, los grupos pudieron recorrer distintas zonas de la planta para observar de cerca los procesos de depuración, entendiendo cómo se eliminan los residuos y por qué es clave un uso responsable del recurso.

Visita de escolares a la EDAR de Benavente. / Eva Ponte

La concejala de Educación, Mercedes Benítez, subrayó el valor pedagógico de este tipo de propuestas ya que “es fundamental que los niños comprendan desde pequeños cómo funciona un servicio esencial que muchas veces pasa desapercibido en su vida cotidiana”. En esa línea, insistió Benítez en que el objetivo no es solo transmitir conocimientos, sino también fomentar actitudes responsables, ya que “cuando conocen el recorrido del agua y el trabajo que hay detrás, son más conscientes de la importancia de no contaminar y de hacer un uso adecuado”.

Benítez destacó también que “estas visitas permiten aprender de forma práctica, fuera del aula, y eso refuerza mucho más los contenidos que ven en clase”. Además, apuntó que el contacto directo con instalaciones reales despierta el interés del alumnado y facilita la comprensión de procesos complejos.

Visita de escolares a la EDAR de Benavente. / Eva Ponte

Durante el recorrido, los escolares pudieron observar distintas fases del tratamiento, desde la llegada del agua residual hasta su depuración final. Los técnicos adaptan las explicaciones con ejemplos cercanos y lenguaje accesible, lo que favorece la participación y las preguntas. La actividad se completa con recomendaciones sobre hábitos cotidianos, como evitar tirar residuos por el desagüe o reducir el consumo innecesario.