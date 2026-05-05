El precio medio de venta de la vivienda en Benavente se sitúa en 746 euros el metro cuadrado

La vivienda en Benavente presenta en lo que va de año un precio medio de venta de 746 euros el metros cuadrado, según los principales portales inmobiliarios, mientras que el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana fija la renta mediana del alquiler en 3,9 euros el metro cuadrado y 350 euros mensuales en vivienda colectiva. Ambos bloques de datos permiten trazar una imagen conjunta del mercado residencial en la ciudad, que tiene alguna particularidades.

El precio de venta actual de vivienda se sitúa en torno a 746 euros el metros cuadrado tras haber alcanzado un máximo histórico de 1.088 €/m² en 2011 año en el que pinchó la burbuja inmobiliaria. En este periodo se ha producido una caída acumulada cercana al 31 % desde aquel pico. La serie histórica de los portales consultados (Idealista, Fotocasa, RealAdvisor, Engel & Völkers, e Indomio) refleja una evolución descendente tras la crisis inmobiliaria y una estabilización posterior en niveles inferiores a los de la etapa previa a 2011.

La provincia de Zamora presenta un precio medio de 1.013 euros el metros cuadrado, con un máximo de 1.368 €/m² en 2011 y una corrección acumulada del −25,9 %. La comparación sitúa a Benavente por debajo de la media provincial tanto en el nivel actual como en la evolución histórica, según los datos de los portales inmobiliarios. El contexto nacional muestra precios superiores a los del municipio. Los informes de mercado de ámbito estatal sitúan el precio medio de la vivienda en torno a 1.700–1.800 eruos el metro cuadrado, lo que coloca a Benavente en una franja de valores sensiblemente inferior a la media del país y a los principales núcleos urbanos.

El mercado de alquiler

El alquiler en Benavente, según el Ministerio de Vivienda, presenta una renta mediana de 3,9 euros el metro cuadrado, con un percentil 25 de 3,2 €/m² y un percentil 75 de 4,8 €/m². Estos valores ordenan la distribución de precios: el 25 % de los alquileres se sitúa por debajo de 3,2 €/m², la mitad por debajo de 3,9 €/m² y el 75 % por debajo de 4,8 €/m².

El percentil es un indicador estadístico que divide la distribución de precios en cien partes iguales. El percentil 25 señala el valor por debajo del cual se sitúa el 25 % de los alquileres más baratos; la mediana (percentil 50) marca el valor central; y el percentil 75 indica el nivel por debajo del cual se encuentra el 75 % de los contratos, dejando el 25 % restante en el tramo superior de precios.

Los datos del precio de venta en Benavente y su comparativa con el mercado provincial y nacional. / J. A. G.

La cuantía mensual mediana del alquiler en Benavente es de 350 euros, con un percentil 25 de 300 euros y un percentil 75 de 390 euros, según el sistema estatal. Estas cifras corresponden a viviendas de 90 metros cuadrados de superficie, con un rango que va de 76 metros cuadrados en el percentil 25 a 104 metros en el percentil 75.

El parque de alquiler registrado en el sistema estatal se compone de 820 contratos de vivienda colectiva y 36 de vivienda unifamiliar. Para esta última tipología, la ficha municipal no detalla percentiles de renta ni cuantías mensuales, limitándose a consignar el número de contratos.

La oferta de alquiler en Benavente fue calificada como "muy escasa" por las inmobiliarias locales consultadas hace un año. Este diagnóstico se mantiene coherente con los datos actuales, ya que la disponibilidad reducida de viviendas en alquiler convive con rentas oficiales moderadas y con precios de oferta que, según los portales, experimentaron una subida del 9 % en 2025.

La diferencia entre los precios de oferta y los precios firmados explica la coexistencia de ambas tendencias. Los portales recogen los valores anunciados, que reflejan tensiones derivadas de la escasez de oferta, mientras que el sistema estatal registra los precios de los contratos efectivamente formalizados, que suelen situarse por debajo de los valores de anuncio.

Los precios del alquiler según el mercado y el Ministerio de Vivienda. / J. A. G.

La relación entre el precio de venta y la renta del alquiler permite estimar una rentabilidad bruta aproximada. Con un precio de 746 euros metro cuadrado en caso de venta, y una renta mensual de 3,9 euros el metro cuadrado en alquileres, el ingreso anual por metro cuadrado asciende a 46,8 euros, lo que supondríauna rentabilidad bruta cercana al 6,3%, sin considerar gastos, impuestos ni periodos de vacancia.